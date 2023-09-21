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李洋同框新搭檔？哈士奇愛犬亮相為了愛與和平 傳遞正能量點名王齊麟

聯合新聞網／ 台北訊
李洋拿著「愛與和平」看板，與愛犬Mugo宣傳聯合國921「國際和平日」。圖截自臉書
李洋拿著「愛與和平」看板，與愛犬Mugo宣傳聯合國921「國際和平日」。圖截自臉書

台灣桌球「黃金男雙」李洋、王齊麟拆夥了嗎？李洋今天在臉書上的活動拍檔換手了，「我今天的搭檔可愛吧！」原來中華奧會運動促進和平委員會為了響應聯合國921「國際和平日」，發起菁英運動員共襄盛舉，他也特別拿著「愛與和平」看板，拉著他的哈士奇愛犬Mugo擺拍萌樣，吸引一堆人關注按讚。

不過李洋心中終究惦著球場上的最佳黃金拍檔，在網路傳遞運動正能量時，仍然點名王齊麟接棒傳遞「輪到你了！！！」。

射箭國手「雷母」雷千瑩，也特別在室外射箭場寫下「Love and peace」字卡，支持中華奧會運促委員會的線上活動，她同樣點名「射箭仙女」彭家楙接棒力挺；跆拳道國手、台灣的「不倒戰神」蘇麗文則搶在9月14日，就在社群自拍照寫上「Love and peace」響應。

聯合國大會將每年的9月21日訂為「國際和平日」，呼籲國際社會應關注世界和平，鼓勵所有國家和人民共同努力去營造更和諧的社會、更美好的世界，中華奧會運動促進和平委員會今天特別力邀現任與退役的明星運動員，在社群上接棒推動這個理念。

目前允諾響應者包括射擊林怡君、游泳黃渼茜、跆拳道蘇麗文、射箭雷千瑩、游泳王冠閎、空手道文姿云、田徑楊俊瀚、游泳卓承齊、田徑鄭兆村、羽球李洋、.滑輪溜冰陳毅帆、男籃游艾喆、跆拳道陳怡安、女排陳姿雅、田徑陳奎儒、田徑林昱堂、舉重陳玟卉等人，希望藉此號召社會透過網路傳遞正能量。

聯合國 李洋

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