亞帕運倒數30天 4屆元老林資惠 感動更多人認識

杭州亞運將在後天開幕，緊接登場的杭州亞帕運也進入倒數卅天，我國共有九十四位運動員在十四個運動種類出賽，創下歷屆新高紀錄，包括兩屆帕運金牌得主、健力好手林資惠，將第四度參與亞帕運，並放眼明年巴黎帕運。

邁入第四屆的亞帕運將在十月廿二日開幕，今年預計將有四十三國超過四千名運動員參賽，我國上屆拿下二金、九銀、十四銅後，今年九十四位選手包括林資惠、桌球程銘志、田曉雯、女子柔道李凱琳，及上屆亞帕運奪牌的輪椅網球好手黃楚茵、黃子軒、田徑劉雅婷都將參賽。

林資惠從二○一○年首屆廣州亞帕運就參賽，因傷錯過東京帕運後，今年將第四度登上亞帕運舞台，運動員生涯已經超過廿年；她表示，帕拉運動過去幾年在國際與國內的極力推廣下，不僅參與選手愈來愈多，競爭也愈來愈強，「以前去隨便舉都有牌，但現在競爭真的很激烈，很多同期的對手都已經退役當教練了，不過我還有夢想，就是再拿一次帕運獎牌後再退役。」

在競爭強度變強的同時，一般民眾對於帕拉運動的了解也愈來愈多，林資惠坦言，過去花不少時間向大家解釋自己為什麼是參加「帕」運或是亞「帕」運，而「帕」又是代表什麼意思，「不過我最近搭高鐵被人家問到我是哪個運動種類的選手時，當他們聽到我要參加亞帕運，都表示他們知道這是什麼樣的比賽，讓我覺得很感動」。

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