鐵人三項／62歲蔡明宜將出征 挑戰226×20極限超鐵

現年62歲、來自台南的超級鐵人蔡明宜，將於9月中旬前往墨西哥里昂，參與226×20極限超鐵的挑戰，倘若成功他將成為亞洲在此一項目完賽的第一人，並有機會挑戰2019年來自美國的詹姆士・艾爾・曼寧（James Al Manning）以61歲之齡完賽的此項目最大齡的完賽者。

226×20極限超鐵，是一項極其艱難的挑戰，選手必須在一個月內，先後完成76公里的游泳、3600公里的自行車，最後以20趟全馬（844公里）作結，總里程上看4520公里。

而蔡明宜最強阿伯的稱號，自然也不是一蹴而就，是從循序漸進的挑戰中建立根基，這是蔡明宜繼2019年完成226x10極限超鐵後再次出征，與頂尖運動員「四年一戰」的時序不謀而合。

披著媽祖戰衣，補給喝八寶粥、提振精神唱向前行、破皮擦面速力達母，突破年齡限制，無懼挑戰世界的態度，更勝年輕小伙子，台味十足的最強阿伯蔡明宜，一直為關注他的粉絲們帶來能量，「剛開始就是傻傻地挑戰，會報226x5，是當初在台灣比226第一次就過了，才去問我們跑過穿越法國的隊長陳錦輝，請他幫我查國外有沒有更重鹹的比賽，才知道有極限超鐵。」

蔡明宜透露，感覺辛苦的時候，就看看親朋好友的加油影片提振精神，宗教信仰和愛台灣的心，則是支持他前行的動力來源，過去的經驗與充足的備戰歷程，讓他能以一顆平常心應戰，自上回完成226×10後，返台後蔡明宜一直維持著泳訓、環島和跑馬的習慣，因為226x20的目標，一直是他選手生涯的心之所向，深植心中的夢想，長年下來已經成為生活的一部分。

談到這次備戰，蔡明宜說：「這次腳踏車我是用環島來準備，逆時針和順時針大環台各一圈，用10天的時間騎完2200公里。不能在家附近訓練，因為大家會相邀泡茶、吃飯，若是環島就一定得繞完一周。」

此外，這回蔡明宜在裝備方面也是有備而來：「起初我認為買最好的車就練不到腿力，所以前兩次我騎的是美利達最便宜的三鐵車，其他選手都是碟煞電變車、2、30萬一台。由於腳踏車要騎3600公里真的很長，所以才和美利達連絡，詢問是否有贊助的機會；這台三鐵車讓我得心應手，一騎上去就有人車合一的感覺，可以幫助我省下很多時間。」