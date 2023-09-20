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亞帕運／不用再解釋「帕」是什麼 健力4屆元老林資惠好感動

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
林資惠（右1）今年將第四度站上亞帕運舞台。記者劉肇育／攝影
林資惠（右1）今年將第四度站上亞帕運舞台。記者劉肇育／攝影

41歲帕拉健力女將林資惠，今年將第4度參與亞帕運，對於國內帕拉運動近年在極力推廣下已有更多民眾熟悉，她今天出席亞帕運倒數30天記者會時表示，現在已經不再需要時常解釋自己為什麼是參加「帕」運或是亞「帕」運時，讓她覺得相當感動。

曾在2004年到2016年連續4屆帕運奪牌、包括2面金牌的林資惠，儘管過去幾年受到傷勢困擾，因而缺席東京帕運，中斷個人連續帕運參賽紀錄，不過今年積極復健訓練，將再度站上亞帕運舞台，前4屆亞帕運都將不會缺席。

運動員生涯已經超過20年的林資惠坦言，帕拉運動過去幾年在國際與國內的極力推廣下，不僅參與選手愈來愈多，競爭也愈來愈強，「以前去隨便舉都有牌，但現在競爭真的很激烈，我很多同期的對手都已經退役當教練了，不過我還有夢想，那就是再拿一次帕運獎牌後再退役。」

在競爭強度變強的同時，一般民眾對於帕拉運動的了解也愈來愈多，林資惠坦言過去自己總是要花上不少時間向大家解釋自己為什麼是參加「帕」運或是亞「帕」運，而「帕」又是代表什麼意思，「不過我最近搭高鐵被人家問到我是哪個運動種類的選手時，當他們聽到我要參加亞帕運，都表示他們知道這是什麼樣的比賽，讓我覺得很感動。」

除了獲得更多人的認可外，林資惠也透露現在國內帕拉運動選手獲得的支持與待遇比起過往也提升許多，目前擔任全職選手的她就透露，過去訓練或是參賽時可能一天只能領到100多元，但現在卻可以獲得更多的補助，讓他們不用為了下一餐而去兼差，「這讓我真的感受到自己是一名選手，而且還是一名真正的競技選手。」

2年前的東京帕運林資惠因傷無法參賽，只能在電視前看著轉播為隊友們加油，而今年她也期待自己能夠在電視上有好表現讓大家更認識帕拉運動，「以前爸爸問我哪裡看得到我的比賽時，我都說『看嘸啦！（台語）』現在電視打開就可以看到我，我覺得真的是一件很棒的事情。」

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