杭州亞帕運倒數30天 我國本屆94名好手參賽創歷屆新高

杭州亞運即將在23日開幕，緊接登場的杭州亞帕運今天也進入倒數30天，中華帕拉林匹克總會召開記者會為選手打氣，我國將有94位選手參與14個運動種類，雙雙創下歷屆新高紀錄，且在體育署的支持下，中華帕拉總會會長穆閩珠也表示，代表團將享有史上最高規格的禮遇。

第四屆亞帕運將在10月22日至28日在杭州舉行，在上屆賽事中我國共拿下2金、9銀、14銅的佳績，在獎牌榜上排名第17名，而今年我國將再有94位好手分別參與田徑、游泳、柔道、跆拳道、射擊、射箭、健力、桌球、羽球、圍棋、地板滾球、輪椅網球、輪椅籃球、輪椅擊劍等14種競賽種類。

今天的倒數30天記者會，體育署署長鄭世忠就表示，基於運動應該是人人皆可享有的權利之概念，體育署致力與各單位合作辦理各種推廣活動，讓身心障礙者可以在與其他人平等的基礎上有豐富多元的運動參與機會，今年亞運怕他也將跟隨代表團一同前往，也鼓勵選手能夠盡情享受、平安歸來。

穆閩珠表示，我國自2010年首度參與第一屆亞帕運以來，已經累積拿下14金、26銀與49銅，在總統蔡英文與體育署的支持下，今年亞帕運代表團將享有最高規格的禮遇，加上企業多年來的贊助支持，中華帕拉總會將會做好全力服務與溝通的工作，協助選手為國爭光。

今年亞帕運我國參賽陣容堅強，包括兩屆帕運女子健力金牌得主林資惠將連續4屆參賽，另外包括2016年里約帕運桌球銀牌程銘志、2020東京帕運桌球銅牌田曉雯、帕拉羽球好手方振宇、上屆亞帕運在田徑拿下一銀一銅的劉雅婷、女子柔道銅牌的李凱琳都將再度參賽。