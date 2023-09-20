自行車／Rapha Women’s100 台南場 更多的妹子入坑

一直以來Rapha Women's100南部只有一場

所以南高屏通常都會在這天大集合今年加開台南、高雄場

一開始我非常的擔心

台南有那麼多women嗎？

北部的夥伴可能不太了解我們南部的單車文化

南部通常是以"隊"為單位

每個車友通常都有所屬的車隊

或是有固定騎車的夥伴

因為我們的活動不多

並不像中北部同一天

可以有很多廠商、單位在辦約騎活動

你就算沒有隊伍也可以有地方去團騎

我們只有車隊自主約騎、訓練

而女車友在台南更是稀缺還劃分為以下這幾類

/女子甲組/：這一類都是白天可見

檯面上常常看到的實力都不差

因為必須跟男子組一起訓練 每個都越來越勇猛

通常一個隊伍有2個女生就很多了

在線上的都堪稱一姊

/女子乙組/：這一類是晝伏夜出型

她們喜歡運動但不喜歡曬太陽 偏好夜騎

南部的熱是地獄等級的

北部朋友可以來挑戰看看

夜騎的里程通常不會超過50km

也相對親民友善女車友

/女子丙組/：離線潛水型

這一類女孩子通常只跟自己的另一半騎車

不參加團體活動

也不喜歡競速的車隊模式

喜歡與世無爭的日子

騎車頻率低 容易退坑

退坑的理由百分之90是分手了

幸好活動當天有30幾位女子參加不少新面孔也有很多熟面孔

陪騎男士團也很熱情響應

真是鬆了一口氣

這一次的路線我個人滿喜歡的從84快速道路下到鹽水吃意麵

再到麻豆吃冰棒

都是全新的體驗

還認識了可愛的日籍女車友

(認識新妹子也是必須的)

期許有更多的妹子入坑

謝謝277bike籌備舉辦

大家都辛苦囉

活動超棒der

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