自行車／Rapha Women’s100 台南場 更多的妹子入坑
一直以來Rapha Women's100南部只有一場
所以南高屏通常都會在這天大集合今年加開台南、高雄場
一開始我非常的擔心
台南有那麼多women嗎？
北部的夥伴可能不太了解我們南部的單車文化
南部通常是以"隊"為單位
每個車友通常都有所屬的車隊
或是有固定騎車的夥伴
因為我們的活動不多
並不像中北部同一天
可以有很多廠商、單位在辦約騎活動
你就算沒有隊伍也可以有地方去團騎
我們只有車隊自主約騎、訓練
而女車友在台南更是稀缺還劃分為以下這幾類
/女子甲組/：這一類都是白天可見
檯面上常常看到的實力都不差
因為必須跟男子組一起訓練 每個都越來越勇猛
通常一個隊伍有2個女生就很多了
在線上的都堪稱一姊
/女子乙組/：這一類是晝伏夜出型
她們喜歡運動但不喜歡曬太陽 偏好夜騎
南部的熱是地獄等級的
北部朋友可以來挑戰看看
夜騎的里程通常不會超過50km
也相對親民友善女車友
/女子丙組/：離線潛水型
這一類女孩子通常只跟自己的另一半騎車
不參加團體活動
也不喜歡競速的車隊模式
喜歡與世無爭的日子
騎車頻率低 容易退坑
退坑的理由百分之90是分手了
幸好活動當天有30幾位女子參加不少新面孔也有很多熟面孔
陪騎男士團也很熱情響應
真是鬆了一口氣
這一次的路線我個人滿喜歡的從84快速道路下到鹽水吃意麵
再到麻豆吃冰棒
都是全新的體驗
還認識了可愛的日籍女車友
(認識新妹子也是必須的)
期許有更多的妹子入坑
謝謝277bike籌備舉辦
大家都辛苦囉
活動超棒der
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