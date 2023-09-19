輪椅網球／勝利盃台灣公開賽最終日 泰國52歲老將一日兩冠

2023勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽最終日，泰國52歲傳奇好手Sakhorn Khanthasit雙雙展現強悍主宰力，先在女單Main組奪冠後，再與日本高室冴綺聯手打下女雙Main組冠軍，Khanthasit就此寫下輝煌的一日兩冠紀錄，而男單Main組頭號種子荒川大輔雖奪下單打冠軍，但雙打卻遭鈴木康平／任胡垣的日韓組合攔路，最終僅以亞軍收場。

從16強賽到四強賽1盤未丟的荒川大輔，冠軍戰碰上年僅25歲的南韓好手任胡垣，荒川大輔依舊強勢主導比賽節奏，無論底線強攻還是上網突擊，都給對手不少壓力，最終，荒川大輔就以6比3、6比3直落二收下本屆勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽男單Main組冠軍，並是繼2019年台北公開賽後，再度於台灣奪冠。

荒川大輔說：「前一次來高雄比賽，我在第一輪就出局，這次拿下冠軍，算是最完美的結局！」

荒川大輔奪下男單冠軍。 主辦單位提供

而女單Main組冠軍賽，則是由Sakhorn Khanthasit與日本女將高室冴綺上演年紀相差24歲的「母女對決」戲碼，儘管Khanthasit的球風沒有特別強勢，但她在後場展現絕佳穩定性，加上豐富經驗值，精準預判對手球路，令高室冴綺從一開賽便陷入苦戰，第二盤更無力招架，Khanthasit最終就以6比4、6比0奪冠，並寫下第7度稱霸臺灣公開賽女單Main組的輝煌紀錄。

泰國52歲傳奇好手Sakhorn Khanthasit寫下第7度稱霸臺灣公開賽女單Main組的輝煌紀錄。 主辦單位提供

Khanthasit拿下女單Main組冠軍後，再與冠軍戰對手高室冴綺變成隊友，以6比2、6比0擊敗南韓組合，登上本屆女雙Main組后座，而高室冴綺也寫下繼2016年永達盃後，再次於台灣賽事奪冠的紀錄。

Khanthasit一口氣拿下2023勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽女單及女雙Main組冠軍，可說是這次賽會最大贏家，Khanthasit開心表示：「前一次在台灣公開賽奪冠已經是2017年，這次參賽原本就把目標設定在冠軍，很高興最終如願以償，至於女雙部分，我跟高室冴綺認識多年，也曾聯手拿過冠軍，這次再度合作奪冠的感覺很棒！」

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至於台灣亞帕運國手「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵在QUAD組冠軍賽艱苦奮戰，可惜最終以4比6、1比6不敵日本組合，最終僅以亞軍收場。

台灣「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵以雙打QUAD組亞軍收場。 主辦單位提供

2023勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽落幕後，眾家好手將休兵1天，隨即準備在同樣的橋頭竹林網球中心，迎接永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，今日獲獎的多名好手將原地再戰，勢必將在南台灣延續這股輪椅網球熱潮。