輪椅網球／勝利盃台灣公開賽最終日 泰國52歲老將一日兩冠
2023勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽最終日，泰國52歲傳奇好手Sakhorn Khanthasit雙雙展現強悍主宰力，先在女單Main組奪冠後，再與日本高室冴綺聯手打下女雙Main組冠軍，Khanthasit就此寫下輝煌的一日兩冠紀錄，而男單Main組頭號種子荒川大輔雖奪下單打冠軍，但雙打卻遭鈴木康平／任胡垣的日韓組合攔路，最終僅以亞軍收場。
從16強賽到四強賽1盤未丟的荒川大輔，冠軍戰碰上年僅25歲的南韓好手任胡垣，荒川大輔依舊強勢主導比賽節奏，無論底線強攻還是上網突擊，都給對手不少壓力，最終，荒川大輔就以6比3、6比3直落二收下本屆勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽男單Main組冠軍，並是繼2019年台北公開賽後，再度於台灣奪冠。
荒川大輔說：「前一次來高雄比賽，我在第一輪就出局，這次拿下冠軍，算是最完美的結局！」
而女單Main組冠軍賽，則是由Sakhorn Khanthasit與日本女將高室冴綺上演年紀相差24歲的「母女對決」戲碼，儘管Khanthasit的球風沒有特別強勢，但她在後場展現絕佳穩定性，加上豐富經驗值，精準預判對手球路，令高室冴綺從一開賽便陷入苦戰，第二盤更無力招架，Khanthasit最終就以6比4、6比0奪冠，並寫下第7度稱霸臺灣公開賽女單Main組的輝煌紀錄。
Khanthasit拿下女單Main組冠軍後，再與冠軍戰對手高室冴綺變成隊友，以6比2、6比0擊敗南韓組合，登上本屆女雙Main組后座，而高室冴綺也寫下繼2016年永達盃後，再次於台灣賽事奪冠的紀錄。
Khanthasit一口氣拿下2023勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽女單及女雙Main組冠軍，可說是這次賽會最大贏家，Khanthasit開心表示：「前一次在台灣公開賽奪冠已經是2017年，這次參賽原本就把目標設定在冠軍，很高興最終如願以償，至於女雙部分，我跟高室冴綺認識多年，也曾聯手拿過冠軍，這次再度合作奪冠的感覺很棒！」
至於台灣亞帕運國手「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵在QUAD組冠軍賽艱苦奮戰，可惜最終以4比6、1比6不敵日本組合，最終僅以亞軍收場。
2023勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽落幕後，眾家好手將休兵1天，隨即準備在同樣的橋頭竹林網球中心，迎接永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，今日獲獎的多名好手將原地再戰，勢必將在南台灣延續這股輪椅網球熱潮。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言