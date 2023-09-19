羽球／高雄大師賽9月26日登場 地主郭冠麟誓言奪冠

除了BWF超級300的台北羽球公開賽，中華羽協和高雄市政府運動發展局共同舉辦的高雄羽球大師賽，今年9月26日起將在高雄巨蛋開戰，除地主好手捍衛主場，拿過世錦賽冠軍的日本名將奧原希望也在參賽陣中，為港都增添星光。

19歲的郭冠麟去年奪下世青賽男單金牌，是羽壇備受期待的男單新星，來自高雄的他笑說，從沒踏進過高雄巨蛋，「保持平常心態，當個衝擊者，也很高興在主場比賽。」從青少年賽事進入成人賽場，他認為對手的控球和進攻模式都不同，自己有在加強整體打法，體力也必須作出調配，「一開始難免不適應，調整中。」

郭冠麟（左二）為首的地主軍團力拚高雄大師賽留下佳績。記者曾思儒／攝影

高雄首度舉辦BWF超級系列賽事，目前世界排名114郭冠麟透露，家人都會到現場觀戰，今年已經打過2站超級100賽事的他也定下目標，除世界排名在年底進入前80，也希望在超級賽打出亮眼表現，「希望能拿冠軍，希望就是這一站！」

首度舉辦的高雄大師賽屬於BWF超級100等級，總獎金10萬美金，賽事將於9月26日到10月1日進行，今天舉行啟動記者會，體育署署長鄭世忠感謝羽協爭取到國際賽再落腳台灣，他說：「國際賽事背後有許多賽事相關的產業鏈，也期盼好選手有好成績，提升全民對羽球的關注。」

今年賽事適逢杭州亞運期間，中華隊國手無法與會，仍有林俊易、李佳豪、白馭珀、李哲輝、楊博軒、李芳任、李芳至等地主好手參賽，國外名將包括奧原希望、前南韓「一哥」孫完虎等，預計有23個國家、360位好手齊聚港都。