網球／化解對手13個冠軍點 不到9歲的陳品赫奪YONEX盃B級10歲組冠軍

『112年YONEX盃全國青少年網球錦標賽 (B-10）』18(日)於苗栗縣立網球場(硬地)展開第三天的賽程，本次10歲組冠軍出現大黑馬，目前十歲組排名39的三峽國小三年級，還不到9歲的陳品赫，從16強陸續擊敗第七，第四，第二種子進入決賽，決賽在驚濤駭浪中擊退頭號種子郭晏禎奪下冠軍，表現相當亮眼。另外，雙打也攜手好朋友林宇葳拿下亞軍，而陳品赫是這次比賽年紀最小的選手之一。

其中在郭晏禎局數5比4的賽末發球局，上演了很難得一見的劇本。郭晏禎出現多達13次冠軍點，卻一一被陳品赫化解，陳品赫在前4次的破發點也無功而返，最終經過18次DEUCE，陳品赫辛苦破發扳成5比5。此後雙方氣勢出現轉移，陳品赫再連下兩局，並在自己的第一個冠軍點就以上網拿下首次的10B單打冠軍，內容高潮迭起也讓場邊觀眾嘖嘖稱奇。

上：10歲組男單冠軍陳品赫(左)及亞軍郭晏禎(右)；下：10歲組男雙冠軍郭晏禎、吳謙立(左)及亞軍陳品赫、林宇葳(右) 圖／唐福春提供

陳品赫的父親兼教練，目前任職於國立臺北大學的陳建瑋賽後表示，帶選手也超過十年了，只有一次自己的學生在搶七有6個賽末點結果被逆轉輸球。可以逃過超過10個賽末點這種劇本從來沒看過，只能說還是有不少運氣的成份，但非常肯定兒子的努力堅持，這種毅力在兒子過去的比賽中比較少見，希望能夠維持下去。

陳品赫賽後跟爸爸說，那局打了好久我差點想放棄了，因為我好渴，而且破發後我還要再發一局才能喝水。稚氣的樣子也藏不住首次奪冠的開心情緒。

陳建瑋過去在選手時期便是知名的選手，曾拿下東方表盃乙組包含單雙混雙共11冠以及大專盃一般組單打與混雙金牌。並在取得運動心理學博士學位後進入三峽國立臺北大學任教，擔任網球隊教練至今十年。他表示品赫並非傳統專長學校網球隊的孩子，每週他的練球時間不到三小時，但從大班開始打網球的他每週混球場的時間非常多，六日都是跟爸媽整天混網球場，爸媽有爸媽的球友，品赫也有自己的球友哥哥們，甚至星期六常常從下午打到晚上11點才回家。

陳建瑋表示，運動心理學影響他的教學理念甚多，不論是大學生校隊或是孩子，動機與興趣才是從事運動的根本，這一年因為認識許多打網球小朋友的家長，也發現臺灣某些傳統的教練依然是比較權威的，甚至很容易拿孩子們比較，說你根本比不上誰誰誰之類，長久下來很容易降低孩子的內在動機。運動心理學中最基本的一個概念就是不應該以與他人比較來定義是否成功，而是應該要聚焦在自己的進步。

品赫在決賽前一晚問我，爸爸如果我明天輸了呢？我只跟他說你這次已經超越自己過去的成績了，爸爸已經給你一百分，明天你就想辦法發揮自己的武器看看，都不要管勝負只要想你比賽中要做甚麼就好。結果品赫真的把自己的武器都拿出來，長抽短吊加上上網，實在不像是八歲半的孩子打出的比賽。其實我最驚訝的是，品赫平常幾乎沒有在練單打，都是打雙打，而且他大都打晚上，因此這次在豔陽下單打可以發揮成這樣身為老爸也著實很開心。

陳品赫（右）的父親兼教練，目前任職於國立臺北大學的陳建瑋（左）。 圖／唐福春提供

陳建瑋說，現在帶孩子比賽完全可以體會以前父母在旁邊加油的感覺，我都建議我爸媽不要來看孫子比賽，太揪心了。我們家包括我老婆，我爸媽跟我弟都打網球，所以對品赫來說，網球是家族運動，沒有任何成績壓力，只需要開心的打球就好。我還沒有設定他未來要怎麼走，我自己的路就很特別，所以希望他能保留許多可能性，目前他課業也都是前三名，在國小課業與網球不應該是選擇題，只要完成課業要求，爸爸每天都可以帶你去打球。可以確定的是，未來的青少年比賽中，應該還能常常看到陳品赫的名字。