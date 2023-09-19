自行車／登石門水庫壩頂之旅

集合地點 : AM 07:00 華江橋下自行車租借站

路線及時間 :蘆洲家裡出發 → 華江橋下自行車資租借站(9 K，35分) → 三鶯龍窯橋 (18.7K，50分) → 大溪韭菜花田 (7K，15分) → 中庄吊橋 (2K，5分) → 三坑大平虹橋 (12K，35分) → 石門水庫壩頂 (3.5K，15分) → 大溪老街（10K，30分）→ 蘆洲（39K，1小時50分）

全程距離 : 100 公里騎乘時間 : 約5小時 (均速約20公里)

爬升海拔 : 450 公尺

石門水庫是北台灣相當重要的水庫之一，登上壩頂有著一望無際的視野，登高望遠水庫的湖光山色盡收眼底！周末晚間的校友感恩餐會中，同學們閒聊中相約隔天一早來一趟《登石門水庫壩頂單車之旅》。一早起了個大早整裝後6點20分從蘆洲家裡出發，不到7點就抵達集合地點-華江橋下自行車租借站，同學也都已抵達集合地點，大夥寒暄過後就開始了今天登石門水庫壩頂單車之旅。從華江橋下自行車租借站出發後，先沿著大漢溪右岸自行車道，越過新月橋後沿著大漢溪左岸自行車道往鶯歌方向騎乘，不到一個小時的時間首先抵達三鶯龍窯橋，喝口水休息片刻後接著往下一站-大溪韭菜花田賞季節限定，有九月雪之稱的雪白韭菜花海。

欣賞完美麗的韭菜花後，緊接著是來到串聯大漢溪兩岸的「中庄吊橋」，在此拍照之後就往下一站-三坑大平紅橋出發，這座位於「三坑自然生態公園」附近的桃園龍潭大平紅橋原名「大坪橋」，興建於1923年，當初最主要是作為村民聯絡橋樑，會知名的原因，主要是因為橋身為紅磚打造而成，而當時尚未有良好建材供使用，只能使用水泥石灰膏來固定，為了使橋的壽命更長更牢固，建橋師傅在石灰膏添加糯米水，所以當地人又稱為糯米橋。

欣賞了有百年歷史的大坪紅橋後，繼續往今天設定的終點站-石門水庫壩頂出發，經過了不到3個小時我們就登上了石門水庫壩頂，一眼望去360度遼闊的視野與藍天白雲，置身於此、靜氣凝神，所有的煩惱彷彿一掃而空。回程大夥相約來到大溪老街吃了碗消暑透心涼的黑糖剉冰後，結束了今天登石門水庫壩頂單車之旅的美好行程，期待下次約騎不同的路線，一起欣賞美景享用美食。

前一晚的校友感恩餐會同學們臨時決定約騎《登石門水庫壩頂單車之旅》

一早6點20從蘆洲家裡出發，經過三重幸福水漾公園。

將車牽上新北大橋，往今天的集合地點-華江橋下自行車租借站前進。

在新北大橋上遇見大漢溪上輕輕灑落的美麗晨曦。

07:00 大夥在華江橋下自行車租借站集合完畢，出發前拍照留影。

沿著大漢溪右岸自行車道往新月橋方向騎乘。

三鶯龍窯橋拍照留影。

趕上今年大溪韭菜花季活動最後一天。

美麗的九月雪韭菜花開。

韭菜花田前拍照留影。

抵達中庄吊橋，在中庄調整池旁拍照留影。

三坑自然生態公園。

大平紅橋是屹立百年的糯米橋，紅磚拱門飄復古味,橋身長約十餘公尺，跨越打鐵坑溪，曾是大平里民對外的主要聯絡道，共設有五座橋拱，造型優雅，迄今依然完整如初。目前大平紅橋附近已規劃為親水公園，是休閒的好去處。

大平紅橋前拍照留影。

登上石門水庫壩頂。

和同學開心地拍照留影。

群山環抱的石門水庫，美麗的湖光山色。

回程大夥相約來到大溪老街吃了碗消暑透心涼的黑糖剉冰。

今天登石門水庫壩頂單車之旅騎乘軌跡。