世界盃壺鈴運動 台灣勇奪3金3銀1銅

在烏茲別克舉行的IUKL2023壺鈴運動世界盃，台灣參賽的3名選手曾詠麟、胡家維、朱澄珉分別在2個量級合計拿下3金3銀1銅的佳績。

其中曾詠麟在95公斤級的壺鈴兩項獲得1金、抓舉1銀、長循環1銀、挺舉1銅；胡家維在78公斤級獲得壺鈴兩項1金、長循環1銀；朱澄珉在95公斤獲得長循環1金。

身兼選手和台灣壺鈴運動協會理事長的曾詠麟在接受中央社記者訪問時說：「我從2016年當時在上海的健身房擔任總監，無意間接觸到壺鈴這項運動，後來覺得很有趣就想要找到運動發源地的俄羅斯選手，經過2年後，我才找到一名具有證照的俄羅斯教練，從此就踏入這項運動。」

曾詠麟解釋，壺鈴兩項就是跟舉重的抓舉、挺舉類似，業餘組手持2個鈴壺共重24公斤、職業組則是32公斤，在規定的10分鐘內反覆舉起，看誰抓舉、挺舉加總後的次數最多獲勝。

這次獲得95公斤級壺鈴兩項金牌的曾詠麟，分別在抓舉舉了188次、挺舉舉了129次，而根據賽制規定，兩項比賽中間需休息1天。

曾詠麟透露，其實在2018年的台灣壺鈴錦標賽，當時台灣「舉重女神」郭婞淳和教練林敬能也有到場觀戰，認為這是一項很有趣的運動。

曾詠麟強調：「壺鈴並不是只要有力就好，其實非常重視技巧和耐性，像這次世界盃最老的參賽者，是一名已經70歲的俄羅斯選手，他在抓舉共舉了200下。」