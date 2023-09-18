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網球／約克維奇宣布退出上海大師賽 恐危及球王地位

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇。 路透
約克維奇。 路透

上海大師賽因疫情停辦3年，今年終於重回ATP賽事，不過塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）在個人社群宣布確定退出上海賽。

約克維奇寫道，「這些年，我收到最多支持的地方就是中國，上海賽總是我最愛的賽事之一。我會想念中國球迷，希望我未來能回到中國，在你們面前打球。」

上海大師賽是1000分等級賽事，目前舉辦11屆，約克維奇2012、13、15、18年4度奪冠是賽史最多，墨瑞（Andy Murray）3冠排第2，費德勒（Roger Federer）2冠排第3。2019年是最近一次上海大師賽，約克維奇8強暴冷不敵希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），冠軍由俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev）拿下。

外媒指出，約克維奇預計10月底巴黎大師賽才會回歸，可能危及到他世界球王地位，目前他領先西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）3260分。

約克維奇

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