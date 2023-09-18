輪椅網球／勝利盃台灣公開賽冠軍對決 引爆橋頭竹林網球中心

2023勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽18日點燃四強賽戰火，男單Main組頭號種子荒川大輔與南韓年輕好手任胡垣雙雙以直落二的壓倒性優勢突圍，準備明日在冠軍戰一較高下。女單Main組方面，泰國52歲傳奇好手Sakhorn Khanthasit與日本女將高室冴綺雖都歷經2個半小時左右苦戰，但最終仍雙雙以直落二闖進冠軍賽。另外，台灣「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵在雙打QUAD組四強戰拿下第一盤後，因對手中暑退賽，順利收下冠軍賽入場券，也成為唯一闖進冠軍賽的台灣選手。

這次來台參加把目標設定在優勝（冠軍）的荒川大輔，從男單Main組16強到四強賽連續3戰1盤未丟，四強賽的「日本內戰」，荒川大輔更以兩個6比1直落二突圍，展現本屆勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽男單Main組頭號種子強悍實力。除了男單Main組賽事外，荒川大輔與Ben Weekes的日澳組合，也順利闖進男雙Main組冠軍賽，讓荒川大輔有機會角逐「一站雙冠」目標。

圖 1 荒川大輔與Ben Weekes的日澳組合闖進男雙冠軍戰

女單Main組方面，目前世界排名第20的日本好手高室冴綺，在四強賽面對「法國一姐」Emmanuelle Morch，高室冴綺展現絕佳穩定性，最終以6比4、6比3直落二搭上冠軍賽列車。

高室冴綺賽後表示，過去曾與Morch交手5次全數吞敗，而這次再度狹路相逢，高室冴綺特別在賽前仔細做了許多功課，包含自己操控輪椅的速度與回擊穩定性，並在比賽中冷靜判斷對手的行進方向，才順利拿下這珍貴的對戰首勝。

高室冴綺笑說：「我第一次出國比賽就是到台灣，並在台灣拿過女雙冠軍（2016年永達盃），這裡算是我的福地，希望最後能夠完美收場。」

至於冠軍賽將面對經驗老道的Khanthasit，高室冴綺表示對手年紀跟自己母親一樣，但她很清楚Khanthasit寶刀未老，而高室冴綺今年曾在南韓險勝過Khanthasit，相信本屆勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽女單Main組冠軍賽將會擦出激烈火花。

另外，台灣「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵在雙打QUAD組四強戰拿下第一盤後，因對手退賽而直接晉級冠軍戰，由於兩人將準備在10月參加杭州亞帕運，這張冠軍賽門票無疑為兩人注入一劑強心針。

不過，本屆勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽的外國參賽選手眾多，導致絕大多數台灣選手在四強賽前鎩羽，對此，本屆亞帕運教練林永華直言，台灣輪椅網球發展受到多重限制，若想與國際抗衡，還有一段很長的路要走。

「基本上，我們的選手人數不多，年齡也偏高，加上場地取得不易、運動輪椅入手門檻高，選手更沒有太多經費聘請專業教練訓練，種種因素都讓我們的輪椅網球發展受限，希望透過這次勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽給國內選手刺激，並讓更多人看到身心障礙者可藉由運動賽事與國際接軌。」

2023勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽即將進入最終階段，在後疫情時代，不但吸引9個不同國家或地區總計25名外籍選手來台共襄盛舉，更為國內輪椅網球發展注入全新刺激。今年勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽能夠有此盛況，中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會特別感謝合作多年的明怡基金會，以及第一次加入的晶豪科技教育基金會。除了贊助輪椅網球國際賽事外，明怡基金會近年還與協會合作，透過特製的防翻覆獨木舟，讓許多肢體障礙者有機會安全地從事水域活動，而晶豪科技教育基金會則是與協會一同推廣輪椅羽球賽事，期盼讓更多身心障礙者透過運動樂於生活。