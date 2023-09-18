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體操／「亞洲貓王」回來了！唐嘉鴻巴黎世界盃挑戰賽單槓摘金

中央社／ 台北18日電
有「亞洲貓王」美名的體操好手唐嘉鴻（左）因傷休養多時，圖為今年5月他在全國大專校院運動會競技體操賽場復出，與教練翁士航（右）兩人在場邊互動熱絡。 中央社
有「亞洲貓王」美名的體操好手唐嘉鴻（左）因傷休養多時，圖為今年5月他在全國大專校院運動會競技體操賽場復出，與教練翁士航（右）兩人在場邊互動熱絡。 中央社

台灣體操好手唐嘉鴻今天在體操巴黎世界盃挑戰賽再度展現「亞洲貓王」的實力，順利以14.950的分數在男子單槓摘金，這也是他在阿基里斯腱斷裂後傷癒復出首度奪冠。

唐嘉鴻今年2月17日在國訓的測試賽發生左腳阿基里斯腱斷裂的意外，但他隨即進行開刀治療、復健，並且在醫療團隊的照護下迅速恢復，至今才7個月的時間，已經先後到土耳其、巴黎參賽。

教練翁士航曾透露，在土耳其和巴黎的這2站賽事的動作難度套路都會努力做到6.5的分數，而復出首站的土耳其因為失誤沒能摘金，但今天來到巴黎世界盃挑戰賽終於帶回金牌。

今天的決賽唐嘉鴻以難度分6.300分、執行分8.650分、總分14.950分順利摘金。

儘管才傷後復出第2場比賽，但看得出來唐嘉鴻已經完全克服心理上的障礙，不論是空中轉體、甚至是擺盪的力道和高度都相當的驚人。

翁士航說：「這2站的比賽主要就是讓唐嘉鴻重新熟悉比賽的感覺，並且要讓外界知道他終於傷癒復出而且不會比以前還要差，很開心經過2站的比賽後終於有成績，這也表示我們過去所做的事情都是對的。」

儘管因為傷勢無緣參加杭州亞運衛冕單槓金牌，但唐嘉鴻經過2場世界盃挑戰賽的洗禮，讓傷後的身心靈更加完善，返台短暫休息後將參加全國運動會，後續將挑戰世界盃賽事，爭取巴黎奧運的單項資格。

唐嘉鴻 翁士航 亞運

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