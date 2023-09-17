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足球／FS1五人制足球 不敗王者天晴遭海洋雲豹再度逼和

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
天晴國腳何嘉振對海洋雲豹踢進追平球 。圖／FS1提供
天晴國腳何嘉振對海洋雲豹踢進追平球 。圖／FS1提供

FS1聯賽今天在新竹市體育館進行第六輪賽程，保持不敗的嘉義市天晴遭到台北海洋雲豹頑強對抗，兩隊最終1：1戰平，雙方至今前兩次交手都是平手，不過天晴戰績4勝2和仍維持第一。

海洋雲豹由上半場開賽僅2分鐘就由老將維拉爾巴快速進球，不過兩隊開始進入犯規大戰，包括雲豹第6犯後，天晴罰球都未能進球，天晴上半場多次進攻終於由國腳何嘉振進球追平；下半場兩隊雖拚得激烈，卻迥異上半場竟都沒有任何犯規，兩隊最後就和局各取1分。

在8月12日於嘉縣朴子體育館的開幕戰，兩隊首度交鋒也以3：3戰平，當時紀聖珐還沒有加入海洋雲豹，這場也是天晴第一次和紀聖珐在場上交手，紀聖珐下半場有幾次在嚴密防守下找到射門空檔被擋下，但仍未能替海洋雲豹踢進致勝球。

另外一場新北OKANE戰桃園立青，立青雖有幾名桃園本土球員助陣，上半場還能扺擋住OKANE攻勢，沒有讓比數一直擴大，下半場就明顯被拉大比數，終場OKANE以14：1獲勝，立青仍無法勝場開張。

目前前六輪戰續排名，天晴4勝2和積分14分、新北OKANE獲4勝2敗積分12分、台北海洋雲豹2勝2和2敗積分8分、桃園立青6敗積分0分。

FS1聯賽第7輪將在9月30日、10月1日再移師到台北市體育館，但中華隊國腳因赴泰國參加國際賽，各隊出賽將以外援搭配較少上場的年輕球員，天晴陣中有11名國腳影響最大，尤其再對上第二名的OKANE，目前積分只有2分差距，有可能第一名位置被翻盤影響例行賽排名。

雲豹 中華隊

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