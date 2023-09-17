鐵人三項／冬山河鐵人賽 許晨荺女子半程四連冠

宜蘭冬山河全國鐵人三項錦標賽今進行第二天半程個人和接力賽程，齊集國內潛優鐵人共同競逐新生代鐵人三項的接班者，再加上賽事為國、高中甄試，讓場內新生代競爭特別激烈，結果桃園延續去年梅花湖戰果，北市大18歲新鮮人林立宇首度在協會舉辦的半程賽封王，而擁有百馬家族血統的16歲小將許晨荺更是連續包辦兩年4場女子半程冠軍。

半程鐵人長度即標準鐵人的一半包含游泳750公尺、自由車20公里和路跑5公里，是小鐵人晉升至標準鐵人前的測試關卡，也是台灣新生代潛優鐵人競逐的主要戰場，今年冬山河賽事除了做為國、高中甄試的成績之外，同時也是「2023年亞洲少年鐵人三項錦標賽」選拔賽，成為國內許多新生代鐵人想要爭取成為國手的重要賽事。

新學期剛成為北市大新鮮人林立宇今一掃老二的命，在5月台南賽半程冠軍藍文謙未參賽下，台南賽第二的林立宇從自由車出轉換區就開始取得領先，他最大的對手「最強高中生」雍苡脩在後頭苦追，雖然林立宇一開始跑步老毛病抽筋就出現，但他咬牙硬撐，最終以1小時05分29秒首度封王，雍苡脩僅以47秒屈居第二。

「就算死也要往前衝！」林立宇過去是桃園高中游泳隊，但從高一起往鐵人三項發展，他說：「一開始改練後就很有成就感，自己覺得蠻適合自由車和路跑，但過去經常抽筋，雖然很怕雍苡脩會突然衝出來，這次好不容易領先，幸好有撐到最後。」

在女子組部份，3月前才在台南一同奪下女子半程前二的好友兼閨蜜許晨荺、吳思慧，兩人以2分35秒差距再度包辦女子組前二，其中許晨荺更已經從去年梅花湖以來已經包辦協會舉辦的四站(去年梅花湖、兩站台南和今年冬山河)賽事的女子半程鐵人冠軍，儼然是下一世代的女子鐵人接班者。

來自桃園年僅16歲的許晨荺擁有極佳的長跑血統，母親是台灣馬拉松百傑、2018年田中馬女子組冠軍趙瑞娟，許晨荺從小就在賽場看著媽媽比賽，但她從國小最早接觸游泳，國二後才開始往鐵人三項，今年7月還被北科附工教練黃政祿相中開始做田徑中長跑訓練。

許晨荺年紀雖小，但有超齡的意志力而且特別會幫別人設想，她說：「我早上6到7點緗跑步，下午2到4點練速耐力，晚上練游泳，一周練五天半，周日休息，對了！請記得要幫我提是在獺實泳隊、北科附工和黃政祿教練哦，不然教練會難過的。」