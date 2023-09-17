自由車／澎湖跳島101K登場 785位車友參加創新猷

「2023澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」今天早上7點在澎湖遊客中心熱烈展開，賽事共吸引全台785位車友參加，以自行車代步盡覽澎湖各處秘境，大啖尚青海鮮並造訪全世界最美海灣。

本次活動由澎管處處長許宗民主持，賽事規劃有「挑戰組101K」以及「休閒組22K」，賽道行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富超凡的在地人文與自然景致，車友還能於車道上享用當地名產黑糖糕和澎湖鹹餅等特色小吃，讓參賽者不僅挑戰自我，亦可欣賞澎湖最負盛名之風景與文化。

今年賽事有571位車友挑戰101K，214位參加22K賽事，785位車友突破新高，除有澎湖鄉親攜家帶眷外，台灣本島有563位車友共襄盛舉，另外還包含來自馬來西亞3位、菲律賓與日本各1位的車友一同參與，可見來澎湖騎車的魅力享譽國際。

受邀出席的活動代言人、三鐵賽事好手姚黛瑋也揪了一群熱愛騎自行車運動的好友來騎遊澎湖，她興奮說，來澎湖騎自行車沿途可以伴隨超美的海岸線風景，又能穿梭進古色古香的閩式聚落，一不小心就遇見世界級的柱狀玄武岩美景，澎湖自行車旅遊處處充滿驚喜，是一趟非常令人難忘的自行車之旅。

今年除了經典的賽事活動外，同時推出獨具特色的「自行車跳島續攤遊」，活動隔天讓車友帶著喜愛的自行車搭船到澎湖離島「跳島」騎乘，行程包含東吉嶼、七美嶼、東西嶼坪、鐵砧嶼、頭巾嶼等，細細欣賞澎湖獨特的離島風情，享受一場澎湖獨有的自行車觀光旅程。