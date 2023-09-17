輪椅網球／2023勝利盃戰火升溫 外籍選手霸佔單打四強席位

2023勝利盃國際輪椅網球號號口灣公開賽（2023 EUREKA Cup Taiwan Open UNIQLO Wheelchair Tennis Tour）17日進入八強階段，激烈戰況隨著高雄天氣同步升溫，由於今年共有9個不同國家或地區總計25名外籍選手來台參戰，不但帶給國內選手震撼教育，並以強悍競爭力全數霸佔本屆勝利盃台灣公開賽男、女單打Main組四強席位。

受到疫情影響，前幾年的國際輪椅網球台灣公開賽，幾乎都是台灣選手上演「內戰」戲碼，但今年國外選手「報復性參賽」，為今年的勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽注入更多刺激，其中，女子單打Main組方面的泰國傳奇球星Sakhorn Khanthasit，連續兩天都以兩個6比0無懸念闖關，目標直指本屆勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽女單冠軍。

現年52歲的Khanthasit過去曾多次來台參賽，並都取得亮眼成績，甚至先後拿過2011及2013至2017年的台灣公開賽女單冠軍，這次於疫情後再度訪台，Khanthasit依舊來勢洶洶，雖然她笑稱今年參賽感覺像是到台灣跟老朋友們見面，不過，Khanthasit為了延續自己在賽場上的競爭力，平時花了不少心力投入訓練。

「基本上，我每週要訓練6天，每天訓練時間分別是早上5點到9點，以及下午3點到6點，除了球場技術外，體能維持更是重點課題，畢竟我的目標除了接下來的亞帕運外，還希望有機會踏上明年巴黎帕運會舞台！」

另外，男子雙打部分，由本次賽會男單頭號種子荒川大輔與澳洲選手Ben Weekes搭配的日澳組合，首戰就展現強悍競爭力，以6比1、6比0直落二擊敗由去年勝利盃台灣公開賽男雙冠軍成員唐兆漢坐鎮的台灣組合，順利晉級四強，而且今天一日兩戰的荒川大輔，更是一口氣收下男單及男雙組合。

拿本屆勝利盃台灣公開賽男單頭號種子日本好手荒川大輔一日兩戰，分別收下男單及男雙四強門票。 主辦單位提供

荒川大輔表示，同時參加單打及雙打賽事，一日兩戰原本就是常態，甚至可能遇上一日3戰的情況，因此，如何調節體能就是重點課題，荒川大輔笑說：「我今天一共帶了6顆飯糰到球場，對我而言，白飯就是能量的來源，除了不斷補充外，我也把握時間睡了一覺，讓自己以最佳狀態迎接每場比賽。」

荒川大輔與Weekes首度在勝利盃臺灣公開賽亮相就強勢演出，其實，這已不是兩人第一次合作，他們甚至曾在以色列拿過冠軍，這次兩人在高雄相遇，立刻決定再度攜手合作，Weekes笑說：「我跟荒川大輔已經是老朋友，他又是這次賽會的男單頭號種子，所以，我當然想要跟他並肩作戰，期盼聯手再拚一座冠軍！」

本屆勝利盃台灣公開賽男單頭號種子日本好手荒川大輔（左）與澳洲選手Ben Weekes聯手挑戰男雙賽事。 主辦單位提供

至於去年嚐到勝利盃台灣公開賽男雙冠軍滋味的唐兆漢，今年雖在第一輪就止步，但他認為，國外選手帶來的高強度刺激，給了他修正與進步的新思維，接下來，唐兆漢準備穿上國家隊戰袍挑戰亞帕運，他更希望透過這樣難得的旅程，努力吸取寶貴的國際賽經驗值。

去年奪下勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽男雙冠軍的唐兆漢，今年首戰便鎩羽而歸。 主辦單位提供

國際輪椅網球台灣公開賽今年邁入第25屆，即便前幾年疫情期間都依舊照常辦理，甚至還有外籍選手願意接受14天防疫隔離後再參戰，對此，中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會理事長林永華特別感謝贊助協會多年的David Hammer，雖然Hammer身上流著美國血脈，但他來台經營傢俱公司後，便在台北天母落底生根，某次看到輪椅網球賽事後，深受球員拚戰精神感動，就此決定開始贊助中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會，為協會舉辦各項賽事與活動注入強心針。