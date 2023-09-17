路跑／Garmin Run台北站 長跑女神雷理莎、修杰楷齊上賽道

邁入第二屆的2023 Garmin Run亞洲系列賽台北站，今天在台北市大佳河濱公園開跑，賽事吸引約8千名跑者，包括長跑女神雷理莎、路跑暖男修杰楷和人氣女神泱泱都熱情相挺，陳秉豐、張芷瑄、張團畯、吳承泰、謝昇諺、謝伯韶、周賢峰、施育佐、楊皓評、鄧新詮、董家琪和陳雅芬等路跑好手也一起跑上賽道。

今年Garmin Run串聯亞洲7大城市盛大舉行，累積近4萬人報名參賽，首站台北21K毅力組名額開放報名首日不到12小時秒殺，創下Garmin Run報名史上最速額滿紀錄。為幫助參賽者藉由科學化數據追蹤了解自身運動表現、循序漸進達成個人目標，Garmin Run開創台灣唯一同時跨足北中南的科學化賽前訓練課程，為期10周總共累積超過80堂課程與主題跑聚活動，吸引全台近5000人次參與。

今年的2023 Garmin Run吸引近百位運動選手、藝人、網路創作者主動指名參賽，力拚2024奧運的雷理莎今天雖因負傷無法順利完賽，仍受現場民眾的跑步熱情所感染，膝蓋受傷也讓雷理莎對於訓練有新的想法，她說：「我現在覺得恢復相較於訓練而言更加重要，如果沒有足夠的時間恢復，在訓練上除了無法取得有效進步外，甚至可能因此而受傷。現在每天早上會透過Garmin手錶檢視自身HRV狀態，可以查看身體是否過度疲勞，個人化的科學數據對於跑步訓練也相當重要，是一個很棒的存在！」

全程參與10周「GRC COACH帶你練 夏季強化班」的修杰楷，順利突破個人紀錄，他興奮分享說：「這次是我睽違8年後又開始重新跑步，也是第一次有長達完整兩個月的週期訓練。」順利達成半馬「破百」目標的修杰楷也鼓勵喜愛運動的民眾往自己的訓練目標前進，一定能達成意想不到的好成績。