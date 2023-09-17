台維斯盃／客場直落三退羅馬尼亞 中華隊勇闖世界組總決賽資格賽

雖是客場出征，中華網球隊在2023年台維斯盃世界一級賽事仍取得重要勝利，在「一哥」許育修單打、雙打包辦2點勝利、「夜市球王」曾俊欣搶下重點聯手發揮下，直落三點擊敗羅馬尼亞隊，搶下世界組總決賽資格賽資格，只要明年總決賽資格賽再出線，就可前進等級最高的世界組總決賽。

中華隊今年2月墨西哥參加台維斯盃世界一級升降賽，首日「夜市球王」曾俊欣和許育修接連奪勝，為中華隊取得「聽牌」優勢，兩人攜手第3點雙打再度力退地主，助中華隊提前取得勝利，寫下隊史首度叩關世界一級新頁。

隊史第一場世界一級賽事，中華隊在教練張孝雍領軍下，許育修、曾俊欣、黃琮豪、吳東霖和莊吉生聯手出征羅馬尼亞，在5點3勝的第一點由曾俊欣領銜，世界排名326的曾俊欣面對世界排名226的羅馬尼亞「一哥」約納爾（Nicholas David Ionel），曾俊欣首盤以6：3先下一城，第二盤更賞給對手「鴨蛋」，以6：0為中華隊先下一城。

第二點單打，美網打進會內賽第二輪的許育修登場，他和世界排名327的科皮爾（Marius Copil）陷入激戰，首盤在「搶7」大戰中以7：6（7：5）搶下，第二盤再以7：5搶下，直落二力退最高排名到世界第56的科皮爾，為中華隊取得「聽牌」優勢。

隔日登場的第3點雙打，許育修和黃琮豪的成都世大運金牌組合再攜手，面對地主科爾內亞（Victor Vlad Cornea）／克雷圖（Cezar Cretu），寶島組合開賽就連下5局，第二盤在第3局率先破發，順利以6：1、6：4奪勝，提前拍下地主，闖進台維斯盃2019年實施新制度後的隊史第一世界組總決賽資格賽。

世界組總決賽只有16支隊伍可與會，參與國家包括前一年前2名、ITF授予的2席外卡，另外14張門票將透過明年2月的資格賽取得。總決賽資格賽籤表預計11月底世界組總決賽冠軍戰前抽出，中華隊若能抽到主場，就能在台灣挑戰總決賽門票，力拚成為世界前16強。

中華隊5位成員也都是杭州亞運國手，接續將轉戰杭州，為24日展開的網球賽程備戰。