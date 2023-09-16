足球／FS1五人制足球新竹開戰 天晴險勝OKANE保持不敗

FS1聯賽今天在新竹市體育館進行第五輪賽程，至今保持不敗的嘉義市天晴面對第二名新北OKANE全場的威脅，下半場靠著中華隊國腳林志紘、巴西外援亞瑟的刁鑽角度轟進，終場2：1獲勝，開季至今以4勝1和持續排名第一。

OKANE今天沒有給王者天晴有太多有效射門機會，反而是OKANE較多攻勢，在上半場18分鐘由巴拉圭外援G・佛朗哥單打率先進球；下半場OKANE一直壓著天晴，讓天晴可能面對開季第一敗。

不過國腳眾多的天晴，終於在33分鐘由林志紘遠距離轟出讓巴拉圭門將猝不及防的進球，好不容易追平之後，氣勢轉到天晴，巴西外援亞瑟在35分鐘再追補一個直射球門右上角的強勁進球，天晴取得2：1領先到終場，仍保持不敗。

另一場由台北海洋雲豹對上沒有從泰國聯賽支援傭兵的桃園立青，海洋雲豹雖傷兵滿營，但補上的幾名小將對上實力有差距的立青，大家都輪流表現，巴拉圭外援E・佛朗哥獨進4球，受傷歸隊的戴翊昀也展現台企銀聯賽金靴獎實力，也進了3球，另一名巴拉圭外援比利亞爾巴也有3球進球而且還是連續進3球，海洋雲豹終場16：2大勝。

FS1聯賽明天仍在新竹市體育館進行第六輪比賽，一點先由嘉義市天晴對上台北海洋雲豹，這也是紀聖珐加盟海洋雲豹後首度面對天晴，三點由新北OKANE對上桃園立青。

目前前五輪戰續排名，天晴4勝1和積分13分、新北OKANE獲3勝2敗積分9分、台北海洋雲豹2勝1和2敗積分7分、桃園立青5敗積分0分。