台維斯盃／中華隊擊敗羅馬尼亞 獲隊史世界一級首勝

台維斯盃世界一級網球賽，中華隊今天靠著第3點男雙許育修及黃琮豪直落2擊敗對手，提前以3比0擊敗羅馬尼亞，締造中華隊在世界一級的首勝，也取得明年世界組資格賽的門票。

我國男子網球隊在今年2月的世界一級升降賽客場擊敗墨西哥，隊史首度闖進台維斯盃世界一級戰場。國際網球總會上週末進行世界一級的24強抽籤，中華隊雖然沒有抽到主場，但是碰到12支種子隊裡排名第11種子的羅馬尼亞。

中華隊在今年台維斯盃世界一級派出許育修、莊吉生、曾俊欣、吳東霖還有黃琮豪聯手出擊。

台維斯盃世界一級採取4單1雙的5點3勝制，比賽分為2天舉行。昨天首日賽事，中華隊分別靠著曾俊欣以及本週排名180來到生涯新高的「台灣一哥」許育修2點單打，都以直落2擊敗對手，率先搶得2比0的聽牌優勢。

今天進行的第3點雙打，由許育修聯手黃琮豪面對羅馬尼亞的柯尼亞（Victor Vlad Cornea）和柯瑞圖（Cezar Cretu）。首盤寶島組合破了對手2次發球局，輕鬆以6比1拿下，接著第2盤再靠著破了對手關鍵一次發球局後，以6比4收下第2盤以及比賽勝利。

台維斯盃世界一級的24強，將取獲勝的12隊晉級到明年的台維斯盃世界組的資格賽。

只不過今年國際網球總會將這場台維斯盃世界一級的賽事安排在美國網球公開賽之後，其中包括許育修、曾俊欣、黃琮豪、吳東霖、莊吉生都是今年杭州亞運的網球代表隊國手，等於他們都得在數週內從美國到歐洲再回到亞洲參加亞運，對體能是很大的考驗。