鐵人三項／宜蘭鐵人賽重返冬山河 張家豪、潘昱婷奪冠

宜蘭全國鐵人三項錦標賽今年轉戰冬山河舉行期兩天賽事，今天進行標準鐵人、小鐵人和鐵搭檔首日賽程，今51.5K標準鐵人更被視為月底台南全運的前哨賽，男女菁英組都在最後一圈翻盤，男子組由張家豪以2小時01分12秒封王，女子則由潘昱婷以2小時18分17秒封后。

今年易地舉行的「宜蘭冬山河全國鐵人三項錦標賽」，除了要做為2023年亞洲少年鐵人三項錦標賽的遴選依據外，也被不少鐵人視為月底台南全運的前哨戰，今年賽事移至冬山河舉行，這也是自2013年每峽盃以來再度重返冬山河舉行，游泳在冬山河道進行，自由車在傳藝路進行7圈來回，之後再繞行冬山河親水公園兩圈，但因為路線起伏，且多半在高溫沒有樹蔭的路上跑步，難度更甚於過去在梅花湖的比賽。

在高度競爭下，今在男、女菁英組都在最後一圈翻盤，男子菁英組Big3張團畯、潘子昱都在國外，僅張家豪參賽，但張家豪在游泳並沒有跟上領先集團，反倒是被19歲北市大鐵人江典祐取得領先，直到在自由車才追上主集團，在路跑第一圈還落後江典祐約10至15秒，最後在終點前5.5公里左右才超前，最終以2分52秒差距打敗江典祐封王。

「狀況沒有算很好，特別是為了全運沒有做特別調整。」張家豪說：「游泳就沒有跟上，雖然最後跑步才超前，但應該可以跑得更快，基本上就是維持在臨界點，讓自己不要有太大的負擔。」

菁英女子組如出一轍，張嘉家、潘昱婷在游泳都落後領先集團30秒到1分鐘差距，年初已經升格為「媽媽鐵人」張家嘉在自由車時開始領先，潘昱婷同樣追到最後一圈過後才成功反超張嘉家，最終以1分22秒差距封后，升格為「鐵人媽媽」張嘉家無奈的說：「半夜常被吵醒，導致有時早上爬不起來訓練，現在的訓練量恐怕只有過去選手時期的一半。」

今年2月剛滿20歲的潘昱婷，今只不過是她個人第四場標準鐵人，也是她首度打敗一姐張嘉家封后，潘昱婷透露她在今年7、8月期間跟哥哥潘子易一同到西班牙接受澳洲教練移訓，她說：「當時跟許多澳州鐵人選手一同訓練，感覺收獲很多，包括自己的有氧能力和自由車的強度都進步很多，也期待接下來全運能跟哥哥一同創造佳績。」