輕艇／全運會南市代表隊劉妍廷奪金 創下傲人連勝紀錄

112年全國運動會輕艇比賽於15日於南投縣日月潭登場，一路賽至19日，今天傳來捷報，台南市代表隊選手劉妍廷不負眾望，於女子組500公尺單人愛斯基摩(K1)，拿下金牌，締造出五屆賽事4金1銀的優秀戰績（104年、106年、110年金牌以及108年銀牌），另外在女子組500公尺雙人加拿大式艇(C2)中，代表隊好手李盈萱、林佳旻也拿下銅牌，截至今日，輕艇項目拿下1金1銅，明後日還有男女子競速500及200公尺以及靜水標竿賽程，台南市代表隊可望再拿更多獎牌！

體育局長陳良乾表示，為使優秀選手得以繼續傳承其技術及經驗，劉妍廷於今年度本市專任運動教練甄試中，也取得土城高中正式專任運動教練資格，未來除了可以繼續代表台南爭取榮耀外，退役後更可全心轉任教練，培育新一代輕艇選手，讓優秀運動選手可以留在故鄉繼續從事專長項目，免於中斷消逝的危機。

劉妍廷表示，第一次參加全運會就是在台南所承辦的96年全運會，相隔16年，全運再度回到台南市承辦，這可能是她選手生涯中最後一次的比賽，第一次跟最後一次的連結，讓她對這次的比賽相當重視，也希望能夠再為台南市摘下獎牌。

市長黃偉哲第一時間祝賀代表隊外，也勉勵台南健兒再接再厲，輕艇項目歷來都是台南的拿牌強項，本次連霸的劉妍廷選手畢業於土城高中，該校為輕艇三級銜接中的一環，對於培訓資源的投入、運動傷害防護後援以及充實訓練設備等，都是市府積極培育的重點學校。