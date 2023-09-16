輕艇／台南市選手劉妍廷 在全運會達成連霸

112年全國運動會輕艇比賽於15日正式於南投縣日月潭登場，今天（16日）於賽場上傳來捷報，台南市代表隊選手劉妍廷不負眾望，於女子組500公尺單人愛斯基摩（K1），拿下金牌，締造出五屆賽事4金1銀的優秀戰績（104、106、110年金牌以及108年銀牌）。

另外，在女子組500公尺雙人加拿大式艇（C2）中，台南市代表隊好手李盈萱、林佳旻也拿下銅牌，目前輕艇競賽拿下1金1銅，黃偉哲市長第一時間祝賀代表隊外，也勉勵台南健兒再接再厲，明後天尚有男女子競速500及200公尺以及靜水標竿賽程，期待台南市代表隊拿下更多獎牌。

黃偉哲表示，輕艇歷來都是台南的拿牌強項，本次連霸的劉妍廷畢業於土城高中，該校為輕艇三級銜接中的一環，對於培訓資源的投入、運動傷害防護後援以及充實訓練設備等，都是市府積極培育的重點學校；這次劉妍廷再度代表台南市奪下金牌，不僅是台南市培育基層的最佳典範外，更展現出市府規劃區域銜接的成功。除了劉妍廷外，上屆全國運動會女子組輕艇競速200公尺單人加拿大式艇奪下銅牌的林佳旻，本次也搭檔李盈萱飆出女子組500公尺雙人加拿大式艇（C2）的好成績，拿下銅牌，持續為台南市締造輕艇競賽佳績。

體育局長陳良乾表示，為使優秀選手得以繼續傳承其技術及經驗，劉妍廷於今年度本市專任運動教練甄試中，也取得土城高中正式專任運動教練資格，未來除了可以繼續代表台南爭取榮耀外，退役後更可全心轉任教練，培育新一代輕艇選手，讓優秀運動選手可以留在故鄉繼續從事專長項目，免於中斷消逝的危機。

劉妍廷表示，第一次參加全運會就是在台南所承辦的96年全運會，相隔16年，全運再度回到台南市承辦，這可能是她選手生涯中最後一次的比賽，第一次跟最後一次的連結，讓她對這次的比賽相當重視，也希望能夠再為台南市摘下獎牌。

黃偉哲說，截至今天日，台南市代表隊獲得6金10銀9銅共25面獎牌，竭誠歡迎全台22縣市朋友親臨台南各大比賽現場，感受全國等級最高綜合性賽會的高張力及刺激感，除為選手吶喊及加油外，也可以搭配台南觀光遊程，讓旅途規劃更加豐富多元。「不要錯過兩年一度的全國運動會，趕快規劃起10月到台南的小旅行。」