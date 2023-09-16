輪椅網球／2023勝利盃高雄開戰 10國好手齊聚熱力滿點

2023勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽（2023 EUREKA Cup Taiwan Open UNIQLO Wheelchair Tennis Tour）16日在高雄橋頭竹林網球中心揭開序幕，由於今年適逢亞帕運年，因此，本屆賽事共吸引澳洲、加拿大、法國、香港、日本、南韓、馬來西亞、瑞士及泰國等外國好手參賽，加上地主台灣選手，總計共50人共襄盛舉，在南台灣掀起久違的輪椅網球熱潮。

世界單打排名第10位、雙打第12位的日本選手荒井大輔，是本屆勝利盃國際男子單打Main組頭號種子，首戰面對「台灣輪網一哥」戴加揚，荒井大輔展現強悍壓制力，最終以兩個6比0收下八強門票。

2023勝利盃男單頭號種子日本選手荒井大輔直落二晉級八強。 主辦單位提供

今年經歷澳網及法網大滿貫賽事洗禮的荒井大輔，過去曾在台灣拿過冠軍，但前一次訪台，第一輪賽事便鎩羽而歸，這次在疫情後首度來台，荒井大輔除了感覺像在日本主場比賽外，更誓言要再度帶走冠軍。

荒井大輔發下豪語說：「我的目標還是瞄準四大賽，這次來台灣就是想要奪冠，除了優勝（冠軍）其餘免談！」

至於平時活躍於國內輪椅網球賽場的戴加揚，則是把每年的勝利盃，視為檢視自己狀態的指標性賽事，可惜這次勝利盃首戰便碰上強敵荒井大輔，令戴加揚「一輪遊」飲恨。

「台灣輪椅一哥」戴加揚首戰飲恨。 主辦單位提供

戴加揚表示，這是自己第3度與荒井大輔，看著對手逐步成長，令戴加揚感觸良多，「荒井大輔透過專業的一對一教練訓練，並經過四大賽洗禮，經驗值快速成長，我記得第一次碰到荒井大輔時，拚到第3盤才吞敗，如今卻連1分都拿不到，不過，能夠跟這樣的國際頂尖選手交流，對我們來說也是很重要的養分。」

女子單打Main組方面，法國女將Emmanuelle Morch首度亮相便展現出參加過里約及東京帕運會的「法國一」雄厚實力，以6比0、6比0直落二擊敗日本選手井上由美子後晉級，第一次造訪台灣的Morch花了將近兩天時間轉機，而高雄炎熱天氣是她認為此行的最嚴峻考驗。

參加過里約及東京帕運會的法國女將Emmanuelle Morch勝利盃首戰直落二晉級。 主辦單位提供 參加過里約及東京帕運會的法國女將Emmanuelle Morch勝利盃首戰直落二晉級。 主辦單位提供

「我現在正為了巴黎帕運會努力，到時候，勢必將要對抗炎熱天氣，所以，這趟來台灣正好可以讓我學習如何在大太陽下全力發揮，另外，由於這裡有勝利盃及接下來的永達盃連續兩場國際賽事，對我來說，這樣參賽的『CP值』比較高，而我最終目標當然是想要帶走冠軍！」

除了競爭激烈的Main組賽事外，本屆勝利盃也特別增設「B+C」組別賽事，大會甚至還提供免費交通與住宿，就是希望讓台灣球員藉此機會與國際選手交流，中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會秘書長王雅民說：「台灣已經很久沒看過這麼多國際選手參戰的輪椅網球賽事，相信這次勝利盃應該可以帶給國內輪椅網球更多刺激，也讓國內球員近距離感受與學習國外好手們的個人技巧。