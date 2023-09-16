舉重世錦賽／羅楹湲雙破全國紀錄 抓舉、總和摘雙金

我國亞運舉重國手羅楹湲，今天凌晨在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的舉重世錦賽女子87公斤級賽事中，以抓舉112公斤、總和245公斤雙破全國紀錄拿下雙金成績，為即將登場的亞運會注入強心針。

羅楹湲去年在亞錦賽以抓舉110公斤、總和243公斤雙破全國紀錄的成績摘下雙金，而今年登場的亞錦賽與古巴大獎賽雖然未能再將此紀錄往前推進，但都有獎牌進帳，表現相當搶眼。

而今天登場的世錦賽女子87公斤級A組賽事，羅楹湲在抓舉三次試舉分別挑戰108公斤、110公斤、112公斤都順利完成，也打破自己所保持的抓舉110公斤全國紀錄，至於挺舉部分在開把128公斤順利完成後，第二次試舉挑戰平自己全國紀錄的133公斤雖然失敗，但第三次挑戰同重量則是順利完成，最終總和成績245公斤也再度刷新自己所保持的全國紀錄，以抓舉、總和拿下雙金。

至於上屆金牌挪威名將柯安達（Solfrid Koanda）雖然在挺舉抓出156公斤拿下金牌，但在抓舉三次試舉都失敗，導致總和成績也沒有留下紀錄。