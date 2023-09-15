高球／TLPGA法國巴黎銀行賽 洪玉霖歷經4度延長登后座

法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽昨天落幕，洪玉霖歷經4次延長賽才收下本季第2冠。一手催生賽事的總監謝淑琴表示，這就是賽事所堅持的傳承精神。

洪玉霖在最後回合繳出全場最低的70桿，讓她以2天低於標準1桿的143桿和梁宜羚戰成平手、進入延長賽，2人激戰到第4次延長，洪玉霖才靠著救Par奪冠。這座冠軍也是洪玉霖今年TLPGA繼7月的京懋盃女子公開賽後的第2座冠軍。

2016年法國巴黎銀行台灣區財富管理執行總監謝淑琴排除萬難說服總部將運動贊助觸角擴展到高爾夫，一開始就設定「傳承」為主軸，她透露：「原因是它與賽事創造傳承的價值與精神有關。當然，TLPGA希望高爾夫能持續向下扎根的理念，也是另一股助力，而選手想要自我突破，紀律最為重要，另外還要有熱情與專注」

法國巴黎銀行賽前允諾選手比賽期間每打出1個博蒂就會捐款種一棵樹，結果2天全場出現188個博蒂，賽後法國巴黎銀行也特別捐贈188棵樹給高雄愛種樹協會。