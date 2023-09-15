香港羽賽／頂住反撲 麟洋配本季第5度殺進4強
BWF超級500的香港公開賽，我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在男雙8強賽遭遇世界排名第41名的馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），儘管在第二局一度落後，但最終仍是以21：19、21：18直落二勝出，挺進到4強賽。
王齊麟／李洋這次香港公開賽在首輪逆轉勝出後，昨天的16強賽面對南韓組合則是僅花28分鐘就直落二勝出，狀態漸入佳境，而今天碰上暌違兩年再度交手的吳世飛／伊祖丁，在首局賽事中「麟洋配」前段一度大幅領先對手，儘管在局末兩度被對手追平，不過仍是頂住壓力以21：19先下一城。
第二局馬來西亞組合則是打出4：1開局攻勢，不過王齊麟／李洋很快就穩住陣腳，在局中拉鋸戰中超前比分，並且在16：16後再度打出5：2的攻勢成功關門，挺進到4強賽。
而這也是王齊麟／李洋本季第5度闖進到4強賽，其中在7月的日本公開賽中兩人也拿下東京奧運後的首冠，而明天的4強賽兩人也將與印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）爭奪冠軍賽門票。
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