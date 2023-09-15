高球／美麗、球技兼具 長腿主持人白白通過高球C教考試

「國寶貝家族」於去年三月推出的「85六月考C教」企劃，首度嘗試的陳家維（白白）以些微之差鍛羽而歸，不過白白不屈不撓，在持續苦練歷經多次挑戰後，終於在東華球場的第四次測驗，以兩輪83、74桿合計157桿的優異成績，一舉通過C級教練考試，該成績甚至已達B級教練標準。

「考試真的很難、很累，但只要你不放棄，並找到方法來練球，就能和我一樣，達成自己高球生涯的里程碑。」白白回憶道，「第一次考試，我的球齡才一年多，很有新鮮感。第二次考就差了一點，但我還是保持信心。第三次考試下大雨，覺得運氣不太好。第四次考試壓力很大，畢竟學科成績只保留兩年，沒有在這兩年通過術科又得重新上課了。」

C級教練的及格成績是兩天平均低於85桿，白白第一天繳出83桿，壓在及格線內，第二天更是火力全開，飆出全場最低同時也是她個人生涯最低桿的74桿，兩天總桿數157桿在所有考生中高居第一。

白白陳家維通過C級教練考試。圖／國寶集團提供

白白坦言，這一年多來為了考上C教，花了許多時間、精力與金錢，不僅要找教練上課、下場練習，也要上健身房鍛鍊體能，更曾因過度訓練而受傷休養，再回到球場繼續訓練。期間她也想過要放棄，但很多粉絲們一直不斷地鼓勵她，在她打不好心情低落時安慰她、開導她，並分享相關經驗。就是有這些粉絲在背後的關心與支持，才讓她有動力繼續堅持下去。

白白的成功案例完美地詮釋了高爾夫精神，「設定目標，然後擬定計畫去落實，努力去實現！」一個原本不太運動的美女主持人，能以短短兩年10個月的高爾夫球齡成功考上C教，也激勵許多高球素人起而效尤，朝自己的高爾夫目標邁進。