快訊

郭辦認昨天才知賴佩霞有美國籍！ 黃士修：現已找律師申請放棄

奈良餵鹿內衣肩帶被扯斷！她「捧胸」哭喊：我的UU掉出來了

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

高球／美麗、球技兼具 長腿主持人白白通過高球C教考試

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
白白陳家維通過C級教練考試。圖／國寶集團提供
白白陳家維通過C級教練考試。圖／國寶集團提供

「國寶貝家族」於去年三月推出的「85六月考C教」企劃，首度嘗試的陳家維（白白）以些微之差鍛羽而歸，不過白白不屈不撓，在持續苦練歷經多次挑戰後，終於在東華球場的第四次測驗，以兩輪83、74桿合計157桿的優異成績，一舉通過C級教練考試，該成績甚至已達B級教練標準。

「考試真的很難、很累，但只要你不放棄，並找到方法來練球，就能和我一樣，達成自己高球生涯的里程碑。」白白回憶道，「第一次考試，我的球齡才一年多，很有新鮮感。第二次考就差了一點，但我還是保持信心。第三次考試下大雨，覺得運氣不太好。第四次考試壓力很大，畢竟學科成績只保留兩年，沒有在這兩年通過術科又得重新上課了。」

C級教練的及格成績是兩天平均低於85桿，白白第一天繳出83桿，壓在及格線內，第二天更是火力全開，飆出全場最低同時也是她個人生涯最低桿的74桿，兩天總桿數157桿在所有考生中高居第一。

白白陳家維通過C級教練考試。圖／國寶集團提供
白白陳家維通過C級教練考試。圖／國寶集團提供

白白坦言，這一年多來為了考上C教，花了許多時間、精力與金錢，不僅要找教練上課、下場練習，也要上健身房鍛鍊體能，更曾因過度訓練而受傷休養，再回到球場繼續訓練。期間她也想過要放棄，但很多粉絲們一直不斷地鼓勵她，在她打不好心情低落時安慰她、開導她，並分享相關經驗。就是有這些粉絲在背後的關心與支持，才讓她有動力繼續堅持下去。

白白的成功案例完美地詮釋了高爾夫精神，「設定目標，然後擬定計畫去落實，努力去實現！」一個原本不太運動的美女主持人，能以短短兩年10個月的高爾夫球齡成功考上C教，也激勵許多高球素人起而效尤，朝自己的高爾夫目標邁進。

高爾夫

延伸閱讀

翁滋蔓晉升高球女神 揮出一桿進洞登名人榜

20歲殷若寧膺世界高爾夫球后 中國第2人

禾固盃高爾夫邀請賽開打 加碼捐助3弱勢學童公益機構

「導正原住民族不良嗜好」惹議 三地門鄉公所發道歉聲明：用詞不當

相關新聞

網球／約克維奇笑稱不想念納達爾和費爸 將休戰恐無緣上海賽

2023年台維斯盃世界組總決賽將開打，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）已加入祖國塞爾維亞隊。面對地主西班牙前，約克維奇開玩笑地說，並不想念「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal

高球／美麗、球技兼具 長腿主持人白白通過高球C教考試

「國寶貝家族」於去年三月推出的「85六月考C教」企劃，首度嘗試的陳家維（白白）以些微之差鍛羽而歸，不過白白不屈不撓，在持...

角力／總統盃真理大學奪1金3銀1銅 盼培育更多國手人才

112年總統盃全國角力錦標賽已圓滿落幕，此次競賽真理大學勇奪1金3銀1銅，以及大專社會組希羅式團體季軍的佳績，真理大學運...

冰球／旅外職業女將第一人 世錦賽MVP徐子庭職業夢再啟

曾在2019年奪得冰球世錦賽2B級別的MVP、最佳守門員兩大獎，高中就旅外的我國冰球好手徐子庭，下周將挑戰新紀錄，中華隊...

香港羽賽／直落2退印尼球王組合！李芳至、李芳任雙胞胎勇闖8強

今年3月底就曾在西班牙擊敗印尼「球王」組合，我國羽壇雙胞胎李芳至／李芳任今天在香港公開賽面對世界排名第一的印尼組合法賈（...

香港羽賽／「屠龍」完退大馬一哥 李佳豪黑馬旅程闖8強

我國男單好手李佳豪成為香港公開賽大黑馬，昨天首戰直落二拍下丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），「屠龍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦