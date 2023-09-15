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網球／約克維奇笑稱不想念納達爾和費爸 將休戰恐無緣上海賽

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇。 法新社
約克維奇。 法新社

2023年台維斯盃世界組總決賽將開打，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）已加入祖國塞爾維亞隊。面對地主西班牙前，約克維奇開玩笑地說，並不想念「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

現年36歲的約克維奇仍保持頂尖身手，近日在美國網球公開賽贏下個人第24座大滿貫男單冠軍。費德勒去年宣布退休；納達爾因傷勢今年長期休戰，對此約克維奇笑說，「我不想念他們，但我相信網球界會非常想念他們。這兩位都是這項運動的傳奇，留下偉大的歷史。」

塞爾維亞在C組已經以3：0贏南韓，接下來將面對西班牙。約克維奇坦言奮戰8個月讓他身體和心理都很疲勞，但自信能做出貢獻。他強調，「儘管美網剛結束，但對我來說，為國效力是最大榮幸。」

約克維奇也證實，台維斯盃結束後可能要休息1個半月，10月底的巴黎大師賽才會回歸。因此睽違3年重新舉辦的上海大師賽，恐怕無法見到他的身影。

約克維奇 納達爾 費德勒

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