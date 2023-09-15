角力／總統盃真理大學奪1金3銀1銅 盼培育更多國手人才

112年總統盃全國角力錦標賽已圓滿落幕，此次競賽真理大學勇奪1金3銀1銅，以及大專社會組希羅式團體季軍的佳績，真理大學運動管理學系主任陳志成表示，今年真理在角力比賽的成績非常亮眼，希望能再接再厲為國家培養更多角力選手。

今年總統盃全國角力錦標賽於苗栗巨蛋體育館舉辦，由中華民國角力協會主辦，為期四天的賽程，共分為希羅式與自由式兩個組別，真理大學角力隊在大專社會組共獲得1金3銀1銅的佳績，同時又獲得大專社會組希羅式團體季軍。

代表真理大學參加今年總統盃全國角力錦標賽的選手，同時也是U20國家代表隊的田鎮年說：「今年我的狀況不錯，且我們練習又足夠，所以奪牌不是問題，重點是可以在此與許多優秀的選手同台競技，這是很好的經驗。」

這次比賽中，真理大學繼續維持在角力競賽的好水準，所以在大專社會男子組希羅式第七級勇奪金牌。另外，凃愷翌（大專社會男子組希羅式第六級）、黃寀瑜（大專社會女子組自由式第一級）、賴咸亨（大專社會女子組自由式第九級）與王翔（大專社會男子組自由式第二級）也獲得3銀1銅的好成績。

教練王育晨表示，真大這群角力錦標賽的選手畢業於淡水地區的竹圍高中，高中畢業後選讀真理大學，除了考量真理大學角力訓練的良好環境外，還有運動管理專業課程與實習等須要注重，飲水思源的真大角力隊也常回母校竹圍高中陪學弟妹們練習，展現淡水地區角力運動的向心力，陳志成主任希望藉由真大角力的佳績與竹圍高中繼續合作往下紮根，培育更多國家角力選手。