籃球／稱職籃工會未溝通查證 籃協：造成誤解深表遺憾

台北市職業籃球員職業工會在今天代表亞運男籃隊球員發出聲明，婉拒參加由中華籃協主導的跨聯盟籃球邀請賽，並提出對於籃協的多項質疑以及未事前溝通，不過中華籃協在今天下午發出聲明強調，跨聯盟賽事安排事先都有請教練團徵詢後才進行賽程編排，對於職籃工會未事先溝通查證，造成外界誤解，深表遺憾。

針對台北市職業籃球員職業工會今日發布之新聞稿，有關亞運男籃培訓隊提出之相關訴求，本會已獲主管機關支持並提升國家代表隊之保障與福利，亞運期間將組成後勤支援團隊前往杭州協助代表隊，跨聯盟邀請賽之參賽安排，事先均有請教練團徵詢後才進行賽程編排，職籃工會在亞運代表隊出發前，未事先溝通查證之下，先行發布新聞稿，造成外界誤解，本會深表遺憾。

今年度跨聯盟邀請賽之亞運熱身賽安排及賽程規劃，目的是幫助中華男籃隊出發赴杭州前調整狀況，並非要求參與商業性賽事，在亞運男籃隊8月前往澳洲移地訓練時，即有將賽事訊息提供教練團，經教練團徵詢球員意見後，回覆協會因跨聯盟比賽時間距離亞運出發日期較為接近，為兼顧訓練需求及避免造成球員受傷風險，請協會安排參加2場比賽。

經本會接洽後，特別感謝台灣啤酒及政大雄鷹兩支球隊，願意在跨聯盟比賽期間協助國家代表隊訓練，同意額外參加與亞運男籃隊的熱身賽，並配合亞運出發時程，在9月16日及18日進行比賽。

有關亞運代表隊後勤支援部分，體育署、國訓中心及中華奧會均有協助本會規劃相關人力，包括5X5男、女籃前往澳洲移訓均安排兩位運動防護員隨同，並特別於8月23日召開亞運籃球後勤團隊規劃會議中，當日體育署、國訓中心、中華奧會給予本會全力支援，由協會組成13位後勤支援團隊的人力，包含4位防護員、4位體能教練、2位教練、2位情蒐員及1位行政人員，讓亞運5X5及3X3男、女籃代表隊可以無後顧之憂的全心備戰亞運會賽事。

至於工會長期以來一直提出的保險訴求，本會各級代表隊自開訓以來，均有依規定投保意外及醫療保險，至於暫時失能險部分因職籃工會迄未能提供球員合約或薪資證明向保險公司計算保費，惟本會在考量出國在即及時效問題，為仍以最高額度辦理暫時失能險投保，給予球員更多保障及照顧。

針對今日職籃工會的新聞稿，內容均未事先向本會查證，本會對此深表遺憾，杭州亞運會開賽在即，教育部體育署、國訓中心、中華奧會等均全力協助本會提供了史上最高規格後勤支援，不論是提供出國移地訓練、增加保險保障、組成完整後勤支援團隊等，為了亞運代表隊爭取最佳成績給予完善照護，職籃工會未經詳查，逕以新聞稿否定本會過去這段時間的努力，實有失公允。