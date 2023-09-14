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香港羽賽／爆冷擊敗丹麥球王安賽龍 李佳豪：還沒意識到贏了
我國好手李佳豪昨天在香港公開賽爆冷擊退丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），晉級男單16強，他受訪時直言還沒意識到擊敗球王，會繼續努力下去。
世界排名37的李佳豪昨天只花33分鐘，就以21：16、21：10扳倒安賽龍，成為本屆賽會最大冷門。他接受《BWF》訪問時表示，「事情仍記憶猶新，我還沒意識自己擊敗頭號種子和世界第一，我專注每次出拍時把球控制好，這對我還有幫助。」
李佳豪下一輪對手是馬來西亞名將李梓嘉，他表示，「我把每場比賽當作學習的機會，需要繼續努力下去。」
安賽龍則稱讚李佳豪，「我周日打完中國公開賽決賽，顯然來到一個新場地，很難馬上做好準備。我消耗了很多體力，但要稱讚我的對手，他打得更好，值得這場勝利。」
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