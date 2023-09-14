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香港羽賽／直落2拍下世錦賽冠軍 「麟洋配」率先闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
李洋（左）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

香港公開賽首輪驚險演出逆轉勝的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天遭遇南韓老將組合申白喆／高成炫，一下場就有8：1強勢演出，第二局也維持優勢，以21：17、21：9挺進8強。

申白喆／高成炫目前排名雖在百名外，但是2014年世錦賽冠軍組合，過去和「麟洋配」兩度交手，雙方各拿1勝。今天是雙方人馬相隔4年再碰頭，南韓組合雖是先得分一方，「麟洋配」馬上打出連拿8分攻勢，領先一路維持下以21：17先下一城。

第二局「麟洋配」持續掌握主控權，技術暫停時取得11：3絕對領先，恢復比賽後也一路領先，最終就以21：9闖關，成為第一組晉級8強的台將。

共有4組男雙打進香港公開賽第二輪，世界排名20的李哲輝／楊博軒今天率先上陣，但面對世界排名41的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）沒能闖關，以13：21、15：21敗陣，無緣和「麟洋配」上演8強內戰。

屬BWF超級500系列的香港公開賽是杭州亞運前最後一站，寶島羽將共有10組選手闖進第二輪，接續包括亞運國手「中租學霸」許玟琪、「羽球王子」王子維都將上陣。

麟洋配 亞運 許玟琪

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