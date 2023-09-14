香港羽賽／小戴退賽 麟洋配驚險晉級

下周出征杭州亞運前，羽球隊國手齊聚香港公開賽，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「羽球王子」王子維順利過關，但亞運挑戰女單連霸的「一姊」戴資穎第二局手痛退賽，「一哥」周天成和混雙組合葉宏蔚／李佳馨也止步首輪。

香港公開賽屬於BWF超級500系列，是亞運前最後一場大賽，列女單第2種子的小戴，昨首輪就和亞運隊友「中租學霸」許玟琪上演內戰，名列第2種子的小戴首局只拿10分，第二局3：11落後時就選擇傷退，讓許玟琪取得4次對戰首勝，成為女單16強唯一的台將代表。

世界排名回升到13的「麟洋配」，上一站大陸公開賽遭世錦賽新科冠軍徐承宰／姜敏赫逆轉勝，昨天首度碰世界排名74的馬來西亞組合謝煒傑／劉珣，首局先取得20：18優勢，卻浪費2個局點，大戰3局才以20：22、21：12、21：13逆轉勝，和雙胞胎李芳至／李芳任、邱相榤／楊明哲及李哲輝／楊博軒同闖16強。

驚險晉級，王齊麟透露，其實昨早起床就一直拉肚子，「前面超喘，精神一直上不去，然後爆汗昏昏沈沈的，到第三局11分換邊後才醒。」李洋兩腳踝都有舊傷，昨決勝局一次防守後先跌坐在地，起身後又魚躍救球，讓整個趴在地上的他餘悸猶存。

「麟洋配」今天將遭遇南韓組合申白喆／高成炫，若順利過關，有機會和李哲輝／楊博軒8強上演「寶島內戰」。