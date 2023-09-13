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香港羽賽／世界37擊敗「龍王」！李佳豪爆冷退東奧金牌安賽龍

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香港羽賽／世界37擊敗「龍王」！李佳豪爆冷退東奧金牌安賽龍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳豪。圖／中華羽球協會提供
李佳豪。圖／中華羽球協會提供

香港羽球公開賽首輪就冷門不斷，列女單第2種子的我國「一姊」戴資穎因手傷退賽、列男單第7種子的「一哥」周天成也落馬，今天壓軸場再爆出最大冷門，我國世界排名37的李佳豪面對丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），竟以21：16、21：10奪勝，只花33分鐘就力退前一站打下冠軍的「龍王」。

194公分的安賽龍是東京奧運金牌得主，去年豪取包括全英公開賽、世錦賽和年終賽在內的8座冠軍，今年也打下5座BWF超級賽金盃，包括前一站大陸公開賽，不料轉戰香港遭李佳豪狙擊，本季首度「一輪遊」。

24歲的李佳豪出身羽球世家，爸爸李謀周曾15度贏得全國排名賽男單冠軍，媽媽陳曉莉也曾是全國冠軍得主，一雙兒女都繼承衣缽，李佳豪姊姊李佳馨目前混雙、女雙都是國內排名第一，姊弟倆目前都隸屬中租企業羽球隊。

成都世大運一起打下混合團體賽金牌的李家姐弟，本周齊聚香港，不過李佳馨混雙、女雙都止步首輪，倒是李佳豪打出大驚奇，加入「羽球王子」王子維和蘇力揚的晉級行列。

香港公開賽屬於BWF超級500系列，總獎金42萬美金，今天共有20組台將上陣，男雙李哲輝／楊博軒、「麟洋配」王齊麟／李洋，女單許玟琪，男單王子維、蘇力揚和李佳豪，混雙邱相榤／林筱閔和楊博軒／胡綾芳都拿到16強門票，加上昨天先出線的男雙組合李芳至／李芳任雙胞胎、邱相榤／楊明哲，共10組台將明天將續拚8強席位。

李佳豪 羽球 安賽龍

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