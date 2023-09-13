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香港羽賽／本季首度退賽 戴資穎：手不太舒服

聯合報／ 記者曾思儒／台北—香港電話採訪
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

世界排名第4的我國「一姊」戴資穎，過去3度打下香港公開賽金盃，今年首輪和杭州亞運隊友許玟琪上演「內戰」，列第2種子的小戴首局只拿10分，第二局3：11進入技術暫停時選擇退賽，賽後她親自說明，是因手傷選擇退賽。

小戴前一站在BWF超級1000的大陸公開賽打進4強，才敗給最後登頂的南韓「世界球后」安洗瑩；轉戰香港，列第2種子的小戴首戰遭遇世界第21的許玟琪，小戴首局僅以6：5領先過，失誤較多下更讓許玟琪9：9時連下11分，讓小戴以10：21失掉4度對戰的第一局。

第二局小戴仍處下風，3：11進入技術暫停時，小戴就向主審說明退賽，和許玟琪握手結束這場「寶島內戰」。

小戴賽後在社群報告，「謝謝大家的關心，我的手上傷，需要休息，下一個比賽再見。」香港公開賽後就是23日開幕的杭州亞運，小戴上屆雅加達亞運打下隊史第一面羽球金牌，今年挑戰連霸卻遇手傷狀況。

除社群報告狀況，小戴接受本報採訪時也表示，狀況還好，但「手不太舒服」，並再度感謝關心。

許玟琪 亞運 安洗瑩 羽球 戴資穎

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