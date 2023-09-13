香港羽賽／戴資穎右手不適退賽 不影響參加亞運
台灣羽球一姐戴資穎今年杭州亞運將尋求女單衛冕，未料今天香港羽球公開賽女單首輪進行到次局時，戴資穎突然退賽，父親戴楠凱說，戴資穎因右手不適退賽，參加亞運應該沒問題。
戴資穎2014年仁川亞運勇奪羽球女單銅牌後，4年後在雅加達亞運升級獎牌成色，為台灣拿下亞運史上首面羽球金牌，預定在明年底退休的她，今年杭州亞運將是她在亞運舞台上最後一舞，將力拚2連霸。
杭州亞運將在9月23日登場，戴資穎本週參加香港公開賽，為亞運進行最後暖身，今天女單首輪碰上台灣好手許玟琪。
儘管戴資穎生涯對戰許玟琪3戰全勝，但今天卻因失誤過多，以10比21丟掉首局，次局在3比11落後情況下決定退賽。
尋求賽史第4冠的戴資穎突然退賽，讓外界相當意外，父親戴楠凱接受中央社記者訪問時表示，「因為小戴右手有一點痛，才決定退賽。」
戴資穎為杭州亞運台灣代表團奪金重點選手之一，至於右手不適是否會影響後續參加亞運，戴楠凱表示，「應該沒問題，就休息一下。」
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