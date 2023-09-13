香港羽賽／驚！戴資穎第二局退賽 送許玟琪晉級16強

世界排名第4的我國「一姊」戴資穎，過去3度打下香港公開賽金盃，今年首輪和杭州亞運隊友許玟琪上演「內戰」，列第2種子的小戴意外以10：21失掉首局，第二局3：11時選擇退賽，讓許玟琪前進16強，成為女單唯一台將代表。

小戴前一站在BWF超級1000的大陸公開賽打進4強，才敗給最後登頂的南韓「世界球后」安洗瑩，轉戰香港首戰遭遇世界第21的許玟琪，小戴首局僅以6：5領先過，失誤較多下更讓許玟琪9：9時連下11分，進而以21：10先下一城。

兩位台灣排名前2的女將，過去3度國際賽碰頭，奪勝的都是小戴，且都是直落2奪勝，今天許玟琪搶下交手第一局後，第二局小戴失誤仍多，一下場就陷入0：6落後，技術暫停時陷入3：11領先，之後小戴就向主審說明退賽，和許玟琪握手結束這場「寶島內戰」。

香港公開賽是小戴今年第11站比賽，在此之前她連10站都從8強起跳，今天退賽是今年第一度止步首輪。

不只列上種子的小戴無緣晉級，包括列第7種子的「一哥」周天成、混雙第8種子葉宏蔚／李佳馨都在今天出局，只有男雙列第8種子的「麟洋配」王齊麟／李洋3局逆轉勝。