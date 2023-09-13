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足球／國家隊踢輸敘利亞 中國球迷反為對手歡呼叫好

中央社／ 台北12日電
中國國家男子足球隊昨晚在成都熱身賽以0比1踢輸敘利亞後，在場的中國球迷反而為敘利亞隊歡呼叫好。 新華社
中國國家男子足球隊昨晚在成都熱身賽以0比1踢輸敘利亞後，在場的中國球迷反而為敘利亞隊歡呼叫好。 新華社

中國國家男子足球隊昨晚在成都熱身賽以0比1踢輸敘利亞後，在場的中國球迷反而為敘利亞隊歡呼叫好。對此，敘利亞教頭賽後直呼，做客的球隊能夠得到主場球迷歡呼，這並不多見。

綜合中新網、湖南日報等陸媒報導，一聲聲「中國隊，雄起」，還是沒換來一場勝利，甚至也沒能收穫一場平局。12日晚間在成都進行的國際熱身賽中，中國國足以0比1不敵老對手敘利亞隊。雖然僅僅是熱身賽，但這支「苦主」留給中國足球苦澀的記憶，又多了一層。

據報導，賽後在場中國球迷對自家球員報以噓聲，怒罵「丟人現眼」，高喊「退錢」，還反過來向敘利亞隊高舉雙手鼓掌與歡呼叫好。網路影片顯示，有受寵若驚的敘利亞隊職員舉起手機與中國球迷們自拍。

敘利亞主帥庫裴（Héctor Raúl Cúper）賽後表示，這是難以置信的經歷，對於成都球迷的大度和寬容感到高興，「做客的球隊能夠得到主隊球迷歡呼，這並不多見」。

報導形容，相信這些來自中國球迷的掌聲與歡呼聲中，不僅有對於敘利亞的祝賀，恐怕也有對於國足的哀其不爭。

報導還說，令人唏噓的是，昨晚成都鳳凰山球場只來了1萬2367名球迷，只有上一場比賽的一半。

中國國足歷經數年來的假球醜聞與難堪戰績後，2月聘請塞爾維亞籍名教練揚科維奇（AleksandarJankovic）出任主帥，備戰2024年亞洲盃與2026年世界盃亞洲區資格賽。

但揚科維奇上任之後，中國國足踢了6場熱身賽，只贏了實力普通的緬甸與巴勒斯坦，對戰紐西蘭隊1平1負；這次在成都兩場熱身賽，排名世界第80的國足，先是勉強戰平第136名的馬來西亞，昨晚又輸給第94名的敘利亞。

在賽後的新聞發布會，揚科維奇說：「對陣馬來西亞的比賽後，我們要求隊員在比賽節奏方面提升。今天運氣不好，沒有贏下比賽」。

報導說，中國國足確實看起來有些「運氣不好」，昨晚控球率高達69%，射門多達17次，敘利亞只有3次；這其中，國足射正7次，對手只有1次就取得進球。但敘利亞帶給國足的壓力，明顯不如馬來西亞，國足在比賽中仍顯得有心無力，最終吃下一場敗仗。

世界盃亞洲區資格賽即將在11月登場，陸媒多指中國國足現在的表現根本不在狀況內，質疑未來要如何面對泰國、韓國等強隊。

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