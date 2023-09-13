2023智利阿他加馬寒漠超馬賽林義傑組隊出征 重返初獲冠軍幸運地

「2023智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽」（Atacama Crossing，以下簡稱阿他加馬超馬賽）即將在9月24日至9月30日於南美洲智利阿他加馬寒漠舉行，連續7天6夜的賽程，選手需進行全長250公里艱辛的徒步賽事。台灣隊由首屆冠軍林義傑組隊，帶領五位極地長跑冒險家展開征程，希望透過組隊參賽，以1拉5，未來能有5倍甚至更多倍的選手投入這樣的國際賽事中。

世界四大極地超級馬拉松賽之一

此賽事為世界四大極地超級馬拉松巡迴賽（The 4 Deserts Race Series）之一，屬於全球難度非常高的跑步賽事。在這七天裡，參賽者要穿越鹽沼、巨大的沙丘、冰冷的狹縫峽谷、河流越渡，並在安第斯山脈的山麓度過星光璀璨的夜晚。選手全程需自負重自補給自導航，拖著疲憊不堪的身體，憑藉意志力完成挑戰。比賽路線經過阿他加馬鹽沼、月亮谷、死亡谷，最終在阿他加馬的泥磚村莊聖佩德羅（San Pedro de Atacama）的市中心結束。

林義傑重返榮耀地，此行不再一個人

阿他加馬超馬賽於2004年首次舉辦，當年賽事冠軍正是國內超馬好手林義傑，這是他個人第一個極地超馬冠軍，更是首度有我國選手摘下世界極地超馬賽的桂冠。20年前國內參與極地超馬賽的風氣不盛，甚至連這樣類型的比賽都沒有聽說過，林義傑便是在資源、支援甚少的窘境中，一頭栽入了極地長跑挑戰中。據他回憶，當年在智利寒漠中，沒有地圖失去方向沒有水喝，分分秒秒都和大自然在做生死的拼搏。在迷航的未知中，只能與結識的外國友人彼此自嘲，笑說如果沒能走出沙漠，或許千年後未來的選手會找到自己。體會過賽事的艱苦與孤獨，林義傑希望能透過自己的經驗，幫助夥伴們減少賽事中的阻礙與恐懼，也作為團隊的定心丸，凝聚彼此相互幫助。也有選手和義傑一樣身經百戰，同為團隊中支柱。其中陳麒仁與黃式賢皆是參加過SUPERACE超級馬拉松多日賽的選手，更有挑戰過約旦7天6夜超級馬拉松賽的菁英。6人在半年前展開集訓，期間古寶無患子、戴爾美語、Eisenhow、CAMACAFE、玉膳坊、媚登峯、飛跑以及運動服飾品牌SUPERACE等企業不斷給予團隊鼓勵及支持，背負著眾人的期待，台灣隊即將出發智利，期待能成功挑戰自己也讓世界再度看見台灣。

林義傑(右二)率隊出智利阿他加馬寒漠超馬賽。 林義傑提供

林義傑(中)率隊出智利阿他加馬寒漠超馬賽。 記者王樹衡／攝影