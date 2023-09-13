快訊

不再經典！iPhone 15一設計消失 網崩潰：開會時常常用到

全往同方向跑！旅客車廂內竄逃跌倒畫面曝 北捷回應了

錢康明爆離職前都有「新竹跨年活動」 竹市府駁內幕5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港羽賽／「麟洋配」逆轉闖頭關 周天成遭狙擊一輪遊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供
黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供

第一局雖錯過2個局點，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋第二局重振旗鼓，最終以20：22、21：12、21：13逆轉馬來西亞對手謝煒傑／劉珣，和稍早出賽的「羽球王子」王子維及男雙李哲輝／楊博軒紛闖香港公開賽第2輪。

不過排上種子的我國「一哥」周天成和國內第一混雙葉宏蔚李佳馨都首輪止步，爆出香港公開賽第2日冷門。

屬於BWF超級500系列的香港公開賽昨天進行會外賽和部分會內賽，今天5個單項全面開打，男雙排名世界第20的李哲輝／楊博軒，首輪碰世界排名百大外的香港組合羅卓謙／楊盛才陷入苦戰，歷經3局才以19：21、21：11、21：15逆轉，成為今天第一組打下勝場的台將。

「羽球王子」王子維接棒奪勝，兩個21：15拍下今年台北公開賽奪冠的印尼對手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），成為蘇力揚後第2位晉級男單16強的台將。

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供
黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供

同時上陣的「麟洋配」是男雙第8種子，首度碰世界74的大馬組合謝煒傑／劉珣，首局「麟洋配」先取得20：18優勢，但2個局點都沒能把握，遭對手連拿4分逆轉搶下第一局；第二局「麟洋配」一路領先，以21：12扳平局數。

決勝第三局，「麟洋配」一度6：9落後，先追平到11：11，接續再以連拿4分攻勢反超，對手雖靠一次壓在底線的攻擊搶下1分，但無法挑戰的「麟洋配」直接連拿6分迎接勝利，最終以21：13駛進16強。

香港公開賽排上種子的還有周天成、「一姊」戴資穎和混雙葉宏蔚／李佳馨，但列男單第7種子的小天遭世界排名20的馬來西亞對手黃智勇狙擊，以15：21、19：21敗陣，連兩站「一輪遊」；列混雙第8種子的葉李配則以15：21、12：21敗給大陸陳芳卉／程星。

列女單第2種子的小戴稍後也將登場，首輪對手是杭州亞運隊友許玟琪。

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供
黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供
黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供

麟洋配 葉宏蔚 李佳馨

延伸閱讀

香港羽賽／錯過3局點 「左手重砲」林俊易爆冷遭逆轉

大陸羽賽／逆轉勝差一步 周天成不敵地主種子止步首輪

羽球／4度叩關亞運經驗當靠山 周天成希望還有下一屆

羽球世錦賽／周天成晉級16強戰安賽龍 戴資穎今晚登場

相關新聞

香港羽賽／「麟洋配」逆轉闖頭關 周天成遭狙擊一輪遊

第一局雖錯過2個局點，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋第二局重振旗鼓，最終以20：22、21：12、21：13逆轉馬來...

馬術／全國障礙超越錦標賽登場 亞運國手陳御龍參戰

2023年全國障礙超越錦標賽（積分第3站）將於15至17日在台中東勢先騰馬業熱鬧展開，本次障礙賽分為積分賽、貼時賽以及小...

2023智利阿他加馬寒漠超馬賽林義傑組隊出征 重返初獲冠軍幸運地

「2023智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽」（Atacama Crossing，以下簡稱阿他加馬超馬賽）即將在9月24日至9月30日於南美洲智利阿他加馬寒漠舉行，連續7天6夜的賽程，選手需進行全長250公

92歲楊格身手矯健無慢性病 推廣木球獲頒卓越貢獻獎

高雄市運動發展局今天在承億酒店舉辦「112年體育有功人員表揚典禮」，獲年度最佳男女選手的為黃詠博、胡家蓁。長期推廣木球運...

香港羽賽／錯過3局點 「左手重砲」林俊易爆冷遭逆轉

男單世界排名23的「左手重砲」林俊易，今天香港公開賽首戰遭遇世界排名42、從會外一路打進會內的馬來西亞梁峻豪，林俊易首局...

網球／哈蕾普遭禁賽4年 教練：對判決非常震驚

去年10月藥檢沒過，羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）就暫別球場，今天國際網球公正調查組織（Internat...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦