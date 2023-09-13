香港羽賽／「麟洋配」逆轉闖頭關 周天成遭狙擊一輪遊

第一局雖錯過2個局點，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋第二局重振旗鼓，最終以20：22、21：12、21：13逆轉馬來西亞對手謝煒傑／劉珣，和稍早出賽的「羽球王子」王子維及男雙李哲輝／楊博軒紛闖香港公開賽第2輪。

不過排上種子的我國「一哥」周天成和國內第一混雙葉宏蔚／李佳馨都首輪止步，爆出香港公開賽第2日冷門。

屬於BWF超級500系列的香港公開賽昨天進行會外賽和部分會內賽，今天5個單項全面開打，男雙排名世界第20的李哲輝／楊博軒，首輪碰世界排名百大外的香港組合羅卓謙／楊盛才陷入苦戰，歷經3局才以19：21、21：11、21：15逆轉，成為今天第一組打下勝場的台將。

「羽球王子」王子維接棒奪勝，兩個21：15拍下今年台北公開賽奪冠的印尼對手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo），成為蘇力揚後第2位晉級男單16強的台將。

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供

同時上陣的「麟洋配」是男雙第8種子，首度碰世界74的大馬組合謝煒傑／劉珣，首局「麟洋配」先取得20：18優勢，但2個局點都沒能把握，遭對手連拿4分逆轉搶下第一局；第二局「麟洋配」一路領先，以21：12扳平局數。

決勝第三局，「麟洋配」一度6：9落後，先追平到11：11，接續再以連拿4分攻勢反超，對手雖靠一次壓在底線的攻擊搶下1分，但無法挑戰的「麟洋配」直接連拿6分迎接勝利，最終以21：13駛進16強。

香港公開賽排上種子的還有周天成、「一姊」戴資穎和混雙葉宏蔚／李佳馨，但列男單第7種子的小天遭世界排名20的馬來西亞對手黃智勇狙擊，以15：21、19：21敗陣，連兩站「一輪遊」；列混雙第8種子的葉李配則以15：21、12：21敗給大陸陳芳卉／程星。

列女單第2種子的小戴稍後也將登場，首輪對手是杭州亞運隊友許玟琪。

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在香港羽賽首輪逆轉勝。 圖／Badminton Photo提供