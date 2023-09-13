92歲楊格身手矯健無慢性病 推廣木球獲頒卓越貢獻獎

高雄市運動發展局今天在承億酒店舉辦「112年體育有功人員表揚典禮」，獲年度最佳男女選手的為黃詠博、胡家蓁。長期推廣木球運動的92歲楊格，獲頒卓越貢獻獎；陳映竹與謝宗庭，獲傑出選手獎；李俊雄獲終身成就獎。

高雄市體育有功人員表揚今年以精神標語「堅持到最好、Be The Top」，象徵運動員不畏艱難，克服逆境，邁向頂尖的過程。今年選出28名傑出選手、24名績優教練、7名優秀裁判、3名績優體育團體、3名熱心體育、3名卓越貢獻與2名終身成就獎。

獲年度最佳男、女選手的為黃詠博（右）、胡家蓁（左）。記者徐如宜／攝影

「年度最佳男選手」為小港高中勇奪112年第十屆東亞空手道錦標賽U21男子55公斤級個人對打冠軍的黃詠博。黃詠博由阿嬤撫養長大，國中開始接觸空手道。除了空手道之外，他的興趣是鑽研兩棲爬蟲類，飼養的小寵物就有烏龜、蠑螈、蛇、青蛙等，也因為喜歡兩棲爬蟲類，高二他就確立了人生志向，規畫備考水產養殖系，也在今年順利考取國立澎湖科技大學水產養殖系，朝自己的目標前進，也感謝阿嬤總是給他最大的支持。

長期推廣木球運動的92歲楊格（右），獲頒卓越貢獻獎，高雄市副市長林欽榮（中）與運發局長侯尊堯（左）祝賀。記者徐如宜／攝影

「年度最佳女選手」是在110年全國運動會田徑項目女子組100及200公尺囊括雙冠並破大會紀錄的胡家蓁。

她在109年一度轉換跑道練健美，還獲得全國第6名的佳績；110年回歸全國運動會，面對與健美全然不同的訓練模式與體型，在所有人都不看好的情況下拿到田徑雙金，用苦練和堅持證明實力。她說，期待在10月的全國運動會獲得好成績，獻給天上一直看顧自己的阿公阿嬤。

胡家蓁獲選年度最佳女選手。記者徐如宜／攝影

榮獲卓越貢獻獎的楊格，從事服裝設計工作，接觸木球、槌球已30餘年，平時喜歡運動、跳健康舞。已高齡92歲的她，沒有慢性病，跟年輕人一樣充滿活力，曾主動捐贈消防警備車給市府新莊消防隊，也熱心推動三級木球發展，是高雄的木球之寶，也是去年111年全民運動會高雄代表隊最高齡隊員。

獲得終身成就獎的李俊雄，擔任高雄市體育運動總會健力委員會副主任委員及中華民國健力協會副理事長。他年輕時曾是健力、舉重及田徑運動員，擔任國際健力總會及裁判超過25年，選手退役後，致力於台灣推廣健力運動，並於2000年開始擔任中華民國健力協會總教練，在高雄市體育運動總會健力委員會擔任超過30年總幹事，培育了高雄市多名選手如謝宗庭、官義欣、林逸鈞、許小莉、劉美香等現役國家代表隊選手。