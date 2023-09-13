香港羽賽／錯過3局點 「左手重砲」林俊易爆冷遭逆轉

男單世界排名23的「左手重砲」林俊易，今天香港公開賽首戰遭遇世界排名42、從會外一路打進會內的馬來西亞梁峻豪，林俊易首局握有20：17領先，但3個局末點都沒能把握，遭對手連拿5分逆轉，最終以20：22、15：21吞敗，沒能成為今天率先「開胡」的台將。

面對首度碰頭的梁峻豪，林俊易首局和對手一路拉鋸，直到16：16連拿3分取得領先，並先拿到第20分，不料3個收下局數的機會都遭對手瓦解，反以20：22失掉首局。

第二局林俊易失誤增加，被對手打出13：0猛攻，林俊易雖在10：20下瓦解對手5個「賽末點」，但最後回球出界，讓梁峻豪以21：15拿下勝利。

總獎金42萬美金的香港公開賽屬於BWF超級500系列，昨天進行會外賽和部分雙打會內賽，今天5個單項的會內賽全面開戰，但今天先上場的7組台將，包括女雙李佳馨／鄧淳薰、胡綾芳／林筱閔、張淨惠／楊景惇、女單林湘緹、白馭珀和宋碩芸和林俊易都落馬，只有男單蘇力揚的印度對手拉克西亞（Lakshya Sen）退賽，兵不血刃晉級第二輪。

今天後續賽程包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和「一姊」戴資穎和「麟洋配」王齊麟／李洋都將上陣。