網球／哈蕾普遭禁賽4年 教練：對判決非常震驚

去年10月藥檢沒過，羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）就暫別球場，今天國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency，簡稱ITIA）再宣布哈蕾普禁賽4年，哈蕾普馬上發表聲明將上訴，她的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）也對判決結果大滿驚訝。

目前31歲的哈蕾普是2018年法網和2019年溫布頓冠軍，曾登上世界球后，她去年美網藥檢時發現世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency）列入的「羅沙司他（Roxadustat）」檢測陽性，當時就開始暫時禁賽，今天判決出爐後的禁賽時間就是從2022年10月開始，禁賽日期將到2026年10月6日。

哈蕾普已表示將向國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，簡稱CAS）提出上訴，她的教練莫拉托魯也為子弟兵叫屈。曾和美國網壇退役天后小威廉絲（Serena Williams）長期合作的莫拉托魯表示，對於4年禁賽決定「非常驚訝」，這可能代表哈蕾普職業生涯因此結束。

「我很震驚，因為我和她（哈蕾普）一起走過整個歷程，這決定對我來說是完全不可能去理解。」莫拉托魯表示，自己2天來都陪同哈蕾普，聽到整個過程，就他聽到的所有證據，不明白哈蕾普為何會受到譴責。

「當然，她會像CAS提出上訴，希望那些人能看到真相，讓她被釋放。」莫拉托魯說。