網球／違反禁藥規則禁賽4年 2屆大滿貫名將哈蕾普將上訴
2度奪下大滿貫的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep），去年10月因藥檢沒過遭禁賽，國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency，簡稱ITIA）今天宣布，哈蕾普「故意」違反禁藥規定，判定禁賽4年，哈蕾普馬上發表聲明將上訴。
哈蕾普2018年法網首度登頂，隔年再打下溫布頓金盃，曾登上世界球后；今年31歲的她，禁賽時間將從2022年10月7日到2026年10月6日，代表要等34歲才能重回網壇。
針對判決，哈蕾普發表聲明表示「從未故意或故意使用禁藥」，她也補充，一直維持著訓練，「我會盡一切力量洗刷莫須有的罪名，並重返球場。」
ITIA指出，哈蕾普有兩項指控，第一項是去年美網藥檢時，世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency）列入的「羅沙司他（Roxadustat）」檢測陽性，根據美國反興奮劑機構（USADA）的說法，羅沙司他可以增加運動員的紅細胞數，並提高耐力表現。
第二項指控是哈勒普的運動員生物護照（Athlete Biological Passport，簡稱ABP）存在違規行為，讓仲裁庭相信哈蕾普非無意間使用禁藥，因此判決4年禁賽。
判決出爐後，哈蕾普發表聲明表示，去年是職業生涯最辛苦的一仗，「很不幸的，我的戰鬥必需繼續進行。」她補充說，去年硬地賽場前有調整營養品，其中一部分受到羅沙司他污染，但檢測出陽性後，自己每天都持續檢測，直到今年初，所有結果都是陰性。
哈蕾普強調將向國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）提出上訴，並感謝所有朋友、家人和粉絲的支持。
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