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足球／客場面對新加坡 「新台灣人」安以恩攻進國際賽第一球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
歸化球員安以恩（右一）為中華隊先馳得點。圖／何詩敏提供
歸化球員安以恩（右一）為中華隊先馳得點。圖／何詩敏提供

中華男足上周五在高雄與菲律賓進行邀請賽後，隔天就飛往新加坡，今天晚上在新加坡碧山體育館進行客場國際友誼賽，中華隊歸化球員「新台灣人」安以恩上半場率先進球，但地主後續也靠著12碼罰點球扳平比數，下半場再追加2球，最終以3：1力退中華隊。

雙方開賽都展現積極進攻的企圖心，新加坡雖然零星幾次攻到大禁區外，但無法越過藍翼軍團雷池；中華隊幾次攻防都無法將球射進球門，第29分鐘中華隊馮少祺左路吊中，安以恩門前爭點頭槌破網先馳得點，這也是安以恩歸化台灣後為國家隊攻進的首顆進球。

第40分鐘，中華隊禁區內不慎犯規，讓新加坡獲得12碼罰點球機會並藉此扳平比數；中華隊補時時間一次反擊快攻3打1，岳明鋒突破後斜傳柯昱廷起腳可惜遭門將解圍未能把握，雙方上半場結束以1：1平手。

下半場第64分鐘，新加坡進球，中華隊陷入1球落後；第82分鐘，中華隊前場遭地主反搶得逞，單刀突破門將潘文傑防線，陷入2球落後的中華隊雖嘗試扭轉局，但明顯體力下滑，未能成功組織，最終客場以1：3不敵新加坡。

中華隊總教練懷特（Gary White）表示，這場賽事對中華隊來說很重要，因為東帝汶的球風跟新加坡很接近，今天比賽是10月前很好的學習機會。

懷特特別指出，遇到左右翼動作迅速的邊翼球員時，中華隊的防守球員今天有修正空間，附加賽前要調整到定位，目標是下個月回到主場，和球迷一起拿下世界盃資格附加賽第一輪勝利，前進小組賽。

歸化球員安以恩（右一）為中華隊先馳得點。圖／何詩敏提供
歸化球員安以恩（右一）為中華隊先馳得點。圖／何詩敏提供

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