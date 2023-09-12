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香港羽賽／戴資穎拚第4冠 13日首輪對決許玟琪

中央社／ 台北12日電

台灣羽球一姐戴資穎上週中國羽球公開賽4強止步後，明天將在香港公開賽登場，尋求個人賽史第4冠，女單首輪對手則是自家人許玟琪

香港羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，世界排名第4的戴資穎過去曾在2014、2016、2017年3度封后，與中國選手韓愛萍和謝杏芳、韓國選手方銖賢並列最多，戴資穎這次將尋求第4冠，挑戰獨居賽史最多冠紀錄。

戴資穎明天女單首輪對手為世界排名第21的許玟琪，將上演「台灣內戰」戲碼，兩人過去3度過招，戴資穎都以直落2勝出。

男單部分，周天成首輪將碰上馬來西亞選手黃智勇，王子維對手則是今年曾在台北公開賽封王的印尼選手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）。

台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋明天也將展開首輪賽事，對戰從資格賽晉級的馬來西亞組合謝煒傑與劉珣。

香港羽球公開賽今天首日進行資格賽和部分首輪賽程，兄弟檔李芳任與李芳至男雙首輪以18比21、21比16、21比12逆轉擊退馬來西亞組合劉航益與吳永昌，16強賽將面臨1場硬仗，對手是世界第1的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad RianArdianto）。

羽球 戴資穎 許玟琪

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