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香港羽賽／李家雙胞胎逆轉勝 戴資穎明「內戰」登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

BWF超級500的香港公開賽今天點燃戰火，我國兩組男雙在會內賽打頭陣，雙胞胎李芳至／李芳任3局逆轉馬來西亞組合劉航益／吳永昌，葉宏蔚／蘇敬恒不敵印尼球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），首輪止步。

李家兄弟世界排名24，首度遭遇世界排名53的大馬組合劉航益／吳永昌，一下場就被對手打出4：0攻勢；一路落後的雙胞胎，雖曾將最多7分落後縮小到17：18，但反撲仍差一步，以18：21讓出首局。

第二局戰況膠著，李家兄弟雖泰半處於落後，但14：15時打出5：0攻勢逆轉，以21：16扳平局數；決勝局雙胞胎乘勝追擊，開局打出2：0攻勢後就一路領先，雖曾被5：5追平，但換場前打出一波6：2攻勢，換場後再靠對手失誤拉開差距，最終就以21：12逆轉晉級。

另組男雙葉宏蔚／蘇敬恒抽中「籤王」，首輪就遭遇世界排名第1的印尼球王組合，首局前半段葉蘇配還取得領先，但12：10時遭對手連拿6分逆轉，最終以14：21、18：21敗陣。

香港公開賽總獎金42萬美元，今天進行會外賽和部分雙打會外賽成，包括男雙張課琦／柏禮維、「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵、邱相榤／楊明哲，和女雙劉巧芸／汪郁喬、林琬清／許雅晴今天都將上陣。

我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和「一姊」戴資穎都將在明天登場，其中小戴將和杭州亞運隊友許玟琪上演「寶島內戰」。

葉宏蔚 許玟琪 羽球

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